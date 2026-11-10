Efemérides del 10 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
La jornada incluye el Día de la Tradición, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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El 10 de noviembre es una jornada que reune diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra en la Argentina el Día de la Tradición.
La fecha es un homenaje a José Hernández en el día de su nacimiento. Este escritor y poeta argentino escribió el Martín Fierro y La Vuelta del Gaucho Martín Fierro, obras que en su época exaltaron las cualidades de este tipo de habitantes tradicionales de las pampas argentinas. Por la referencia de identidad nacional que plantea el libro, en 1939, el Congreso aprobó el Día de la Tradición en la provincia de Buenos Aires a través de la ley nº 4756, y en 1975, la ley nacional n° 21.154 le dio a la fiesta el carácter federal que mantiene hasta hoy. Sin embargo, la fecha no es un feriado o día no laborable en ningún lugar excepto el partido bonaerense de San Martín, la cuna de José Hernández, que por su hijo ilustre es llamada “Ciudad de la Tradición” y festeja la jornada con un día de asueto.
Efemérides del 10 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1483 – Nace el teólogo alemán Martín Lutero, impulsor de la reforma protestante.
- 1493 – Nace el astrólogo y alquimista suizo Paracelso.
- 1834 – Nace el escritor argentino José Hernández, autor del Martín Fierro.
- 1862 – En San Petersburgo, Rusia, se representa por primera vez La fuerza del destino, ópera con música de Giuseppe Verdi.
- 1891 – Muere el poeta francés Arthur Rimbaud.
- 1923 – Nace el perro japonés Hachikō, famoso por esperar a su amo en la estación de tren incluso después de la muerte de este.
- 1925 – Nace el actor británico Richard Burton.
- 1928 – Nace el músico y compositor italiano Ennio Morricone.
- 1933 – Nace el periodista y documentalista argentino Roberto Di Chiara.
- 1945 – Nace el guionista y cineasta británico Terence Davies.
- 1953 – Nace el político argentino Jorge Yoma.
- 1977 – Nace la actriz estadounidense Brittany Murphy.
- 1985 – En la Argentina, Villa Epecuén es inundada por las aguas del lago Epecuén.
- 1998 – Muere el escritor y pedagogo argentino Mario Kaplún.
- 1999 – Muere el cineasta estadounidense Robert Kramer.
- 2001 – Diego Armando Maradona tiene su partido de despedida en el estadio de Boca Juniors.
- 2015 – Muere Allen Toussaint, músico estadounidense.
- Se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
- Se celebra el Día de la Tradición en la Argentina.
- Se celebra el Día del Dibujante en la Argentina.
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