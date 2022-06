La imagen abrió una grieta en las redes sociales: ¿de qué color es el mueble?

Las ilusiones ópticas y acertijos son uno de los planes más elegidos por las personas que navegan en las redes sociales. En medio de un scroll por las diferentes aplicaciones, aparecen algunos contenidos que son hipnóticos y desafían a la mente humana a dilucidarlos. Es ahí cuando aparece el espíritu competitivo de los usuarios, quienes logran -o no- resolver la adivinanza y replican el mismo a grupos de amigos y familiares para que ellos también puedan tener acceso y así cambiar pareceres.

En este caso, uno de los fenómenos más conocidos en esa materia es el llamado The Dress, que consta en una imagen de una cajonera en una habitación con dos colores que traen confusión. En principio, las dos variables que más asidero tuvieron fueron las combinaciones de blanco y rosa, pero también la de gris y azul.

Todo comenzó cuando el usuario @agamiegamer de la plataforma virtual Reedit publicó la imagen y desató una lluvia de comentarios que provocó no solamente la opinión de los followers, sino que también algunos cruces de palabras entre ellos, ya que cada uno quería tener la razón en el caso.

Diferentes gamas de colores dividieron las opiniones en las redes sociales Foto: Reedit

“Honestamente, no estoy bromeando, veo directamente rosa y blanco y mi novio, que está justo a mi lado, dice que es gris y menta”, aseguró una de las personas que interactúo en el contenido y añadió el parecer de su pareja, quien distó de su elección. Por otra parte, a la hora de escoger una combinación en la paleta de colores, los usuarios también admitieron que la iluminación que recibe el mueble es importante para descubrir la verdad del asunto. “Si crees que está siendo golpeado por la luz del día, entonces se ve blanco y rosa”, acotó otro seguidor del tema.

Dicho posteo llegó a los 100 comentarios y aun así continuó la disparidad en la elección. Los más detallistas se posaron en un reflejo que hay sobre el primer cajón, que puede cambiar la perspectiva y así generar más inquietudes a la hora de dar el veredicto.

“Una luz ambiental cálida no produciría ese color de cajón tan blanco, así que mis ojos me dicen que tiene que ser azulado según la experiencia. Así que opino que los colores serán rosa sucio/violeta y azul bebé”; “No hay razón para pensar que el balance de blancos basado en elementos en el fondo dará como resultado una coloración ‘correcta’”; “Veo rosa y verde menta”y “¡También veo un tocador sucio que necesita ser limpiado!”, fueron otras de las apreciaciones sobre el desafío viral.

Finalmente, para apaciguar las aguas y conocer el enigma, el autor aseguró que la cómoda estaba pintada de gris y azul. Pese a ello, quienes estaban atentos para saber cuál era el resultado, dudaron de esa afirmación y hasta deslizaron que seguramente era una broma. ¿Estás seguro? ¿Esto está en tu casa? ¿Tienes una foto con mejor iluminación? Realmente me cuesta creer que no sea rosa y blanco”, retrucó un usuario, que no conforme con conocer la verdad, le cuestionó la respuesta al creador del contenido.