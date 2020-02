Unas fotos vuelven a reflotar el mito del Nahuelito Crédito: Twitter @melireinhold

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 11:43

Cada tanto, la leyenda del Nahuelito se agiganta y vuelve a la superficie. Días atrás, una periodista de Villa La Angostura fotografió la figura de una extraña criatura que se movía entre las aguas del Lago Nahuel Huapi y el mito revivió una vez más.

"Dicen que es grande, gigante. Un monstruo milenario que habita en las aguas profundas de deshielo. Nadie sabe bien qué come, qué es o por qué a veces se muestra cuando hay poca gente atenta. Pero hoy, luego de mucho tiempo en ser escéptica, doy fe de que el Nahuelito existe", escribió Melina Reinhold en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "El lago planchado comenzó a tener un oleaje extraño. Una sola ola entre tanta calma comenzó a alzarse a toda velocidad, con una sombra negra coronando el recorrido. Me emocioné. Como tenía la cámara en mano, logré rápido fotografiar el momento".

El avistaje de improvisto que se produjo en la zona de Puerto Elma, Villa La Angostura, Neuquén, generó dudas entre los usuarios de las redes sociales, quienes le adjudicaron a las imágenes un efecto visual engañoso.

Sin embargo, Melina Reinhold insistió en la veracidad de sus fotos y en que no la convencían las explicaciones de rigor que recibió entre sus los lugareños. "Al día siguiente, cuando llegué al pueblo y mostré la foto, me miraron sorprendidos y me dijeron que había captado al cuero. Me dijeron que son unas mantarrayas nadando en grupo y que debe de haber sido eso lo que vi. Pero a mí no me jodan, nunca vimos una mantarrayas en el lago", prosiguió en Twitter.

"Por eso yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito. Porque entre explicaciones lógicas pero poco conocidas y criaturas mitológicas, escojo creer en lo segundo", concluyó la periodista, quien en el momento de la aparición estaba acompañada de su novio.

La leyenda del Nahuelito, que se origina en 1910, describe a una supuesta criatura acuática desconocida que, según la creencia popular, habita en las aguas del lago Nahuel Huapi. Desde entonces, no pocos fueron los que aseguraron verlo. El mito, a su vez, es una referencia en libros y artículos clásicos sobre criptozoología.