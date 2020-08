La princesa Margarita cumpliría 90 años: las cartas que revelan su personalidad

Su aniversario no fue recordado en las redes sociales de la familia real. La princesa murió en 2002. Diez cartas escritas a una amiga cuando tenía 19 años muestran su personalidad divertida y luminosa Fuente: Archivo

Desde 2002, los 21 de agosto son una fecha nostálgica para la reina Isabel. que actualmente está pasando el verano en Balmoral aislada y con un destino incierto. La princesa Margarita, la hermana menor de la monarca, hoy cumpliría noventa años. La cuenta de Instagram de la Royal Family no hizo alusión a la fecha.

De hecho, la última publicación en la que aparece es del 20 de septiembre del año pasado y ni siquiera está dedicada a ella. Son dos fotografías suyas tomadas por Cecil Beaton que formaron parte una exhibición de la Royal Collection Trust.

El año pasado también se hicieron públicas diez cartas que la princesa le escribió durante alrededor de un año a una amiga llamada Sharman Douglas, que era hija del entonces embajador de Estados Unidos en Londres. Tenía 19 años y muestran su personalidad divertida y extrovertida, además de mencionar a Carlos como su "sobrino celestial".

Isabel tenía diez años y Margarita seis cuando su vida cambió para siempre: su padre tuvo que asumir los deberes reales como rey que su hermano decidió abandonar. Las consecuencias fueron inmediatas: mientras que Isabel ahora debía ser entrenada para reinar, Margarita pasaba a un segundo lugar que le permitiría en el futuro expandir sus libertades.

Parte de esas libertades se revelan en las cartas que fueron subastadas en 2019 por la casa Ewbanks, en Londres. El agradecimiento por ser invitada a eventos sociales es una constante en todos los textos: "Muchas gracias por la agradable velada del miércoles. Me encantó cada minuto", le escribe en una de las cartas. En otra dice: "Mil gracias por el magnífico baile de anoche. Fue un éxito y no te imaginás cómo disfrutaron todos".

El príncipe Carlos aparece como una tierna criatura a la que Margarita parece adorar. "Dijiste que te gustaría ver a mi sobrino celestial. No sé muy bien cuándo dejás de trabajar, pero si querés pasar a las 17.30 el miércoles o el jueves de la próxima semana, lo que más te convenga. Me encantaría mostrártelo", le comenta.

La personalidad de Margarita brilla cuando la princesa recuerda con vergüenza un acontecimiento sucedido en una fiesta: "¡Me levanté esta mañana y pensé con horror cómo ayer podía haber sido lo suficientemente valiente como para haber cantado frente a todas esas personas tan profesionales! Con un ligero estremecimiento he recordado cómo canté cada canción y me he puesto cada vez más nerviosa a medida que mis recuerdos de la noche se hacían más claros. ¡El único consuelo era el recuerdo de Robert Montgomery!".

Margarita se enamoró de Peter Townsend, un divorciado militar cercano a la familia, pero Isabel, que ya era reina en ese momento, se lo impidió. La princesa sufrió y pidió asumir más deberes reales que tampoco le fueron concedidos. En 1960 se casó con un fotógrafo y se quedó con el apoyo a la música, al ballet y a las artes en general. Tuvo dos hijos, se divorció en 1977 y murió en 2002.