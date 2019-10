Natalia Denegri, la conductora y productora argentina radicada en Miami, fue nominada a 13 premios Emmy Suncoast.

El próximo 13 de diciembre se entregarán en Orlando, Estados Unidos, los premios Emmy Suncoast y la productora y conductora argentina Natalia Denegri recibió 13 nominaciones en diversas categorías por varios de sus programas de televisión especiales y sus documentales.

Siete de las nominaciones fueron por su rol como productora ejecutiva. Dos de ellas en la categoría Children/Youth/Teens program por su programa, Corazones Guerreros: una por el especial Hay que reciclar y otra por Las estrellas son rocas del espacio, donde cuenta la historia de una niña parapléjica de 8 años que pese a las dificultades que enfrenta sigue soñando e inspira a su comunidad con su espíritu.

Las otras nominaciones fueron para seis de los documentales que estrenó durante este año.

La niña número 48914 cuenta la historia de Eugenia Unger, una sobreviviente de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial que se exilió en Buenos Aires donde hoy dirige el Museo del Holocausto. Este documental está nominado en la categoría Human Interest: program feature/segment junto a Una historia de amor, en donde cuenta la romántica historia de dos chicos con Síndrome de Down.

Otro de los documentales nominados fue For the Children by the Children, producido por Denegri junto a Alain Maiki, Jaime Cardona, Henry Zakka y el presidente de la Hassenfeld Foundation y uno de los dueños de Hasbro Toys, Alan Hassenfeld. Este documental fue seleccionado para competir en la terna Human Interest: Program Special y se centra en las protestas juveniles en Estados Unidos para pedir por una ley de control de armas luego de la masacre de Parkland, en el sur del Estado de Florida.

Natalia Denegri con Nelson Bustamante y Alan Hassenfeld en el programa Corazones Guerreros.

En la misma categoría fue nominado Innocents. "Muestra la terrible realidad que enfrentan las comunidades Wayuú en el desierto de La Guajira en Colombia: falta de agua potable y alimento, terribles condiciones de sanidad, el olvido del Estado y, sobre todo, las impactantes cifras de niños muertos a causa de todo esto", relata Denegri.

Dramas reales

Denegri, su equipo de Trinitus Productions y la productora Epic in Motion (de su amigo y colega Alain Maiki) también fueron nominados por Venezuela: the truth, donde se entrelazan las historias de distintas personalidades y ciudadanos venezolanos con la dura realidad política del país desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. Esta producción fue ternada en las categorías Documentary - topical, Musical Composition/Arrangement por la banda de sonido de Jaime Cardona, y Editor - Program (non-news).

El documental Venezuela: the truth, nominado al Emmy Suncoast.

Por último, también nominado el documental Dreams interrupted, que co-produjeron Trinitus Productions y Epic in Motion, y que muestra las terribles circunstancias que enfrentan los niños sirios refugiados en el Líbano tras la guerra.

Mientras espera la próxima entrega de los Suncoast Emmy, Natalia Denegri sigue adelante con su proyecto más ambicioso: una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial que contará con actores de Hollywood y que se encuentra en pre-producción en Italia desde hace un año y medio. "No puedo adelantar nada todavía, pero será a gran escala. Va a estar completamente en inglés y será un antes y un después en mi carrera", comentó.