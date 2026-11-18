Se trata del décimo local que la marca especializada en cosmética coreana abre en la Argentina: Skinko llegó a Córdoba –más concretamente al Nuevocentro Shopping de la ciudad– y lo hizo a lo grande.

“Skinko Trick or Rave” fue el nombre del evento que reunió belleza, tendencias, influencers y experiencias interactivas, con la participación especial de Sofía Gonet y las DJs Victoria Engel y Julianna Gella.

Sofi Gonet fue parte de la presentación.

La inauguración dejó muy clara la misión de Skinko: acercar al país la cosmética coreana poniendo al alcance del público marcas internacionales, fórmulas innovadoras y productos desarrollados a partir de la investigación sobre el cuidado de la piel.

En cada tienda Skinko el conocimiento sobre el cuidado de la piel se combina con la experiencia de descubrir, probar y conocer distintas propuestas de belleza.

En sus tiendas conviven firmas reconocidas mundialmente –como COSRX, SKIN1004, Celimax, Medicube, VT Cosmetics y Unleashia, entre muchas otras– con propuestas que incorporan distintos ingredientes activos, tecnologías de formulación y soluciones para las distintas necesidades de la piel.

Desde la marca se encargan de aclarar que el K-Beatuy está muy lejos de ser una moda pasajera. “La apuesta –explican– tiene que ver con un cuidado de la piel en el que la ciencia, la innovación y el conocimiento de los ingredientes son protagonistas. La idea es que cada persona pueda descubrir nuevas fórmulas, recibir asesoramiento especializado y elegir una rutina acorde a las necesidades de su piel”.

Skinko Trick or Rave: una apertura fuera de serie

El concepto de “Skinko Trick or Rave” se encargó de fusionar el universo del K-Beauty con la energía de la música electrónica, la estética de Halloween y el entretenimiento.

El evento contó con la presencia especial de Sofía Gonet, una de las creadoras de contenido más reconocidas del universo digital argentino, y los DJ sets de Julianna Gella y Victoria Engel, quienes aportaron ritmo y energía a la experiencia.

La música, las experiencias interactivas y la participación del público convirtieron la inauguración en un encuentro que celebró la belleza, la creatividad y la comunidad.

Los asistentes pudieron recorrer el nuevo espacio y participar de distintas activaciones. “Scoop - Trick or Treat” propuso probar suerte para llevarse productos, regalos y beneficios sorpresa; mientras que “Soju Pong”, una reinterpretación del clásico juego inspirada en la cultura coreana, sumó entretenimiento y premios especiales.

La idea es que en las tiendas Skinko cada persona pueda descubrir nuevas fórmulas, recibir asesoramiento especializado y elegir una rutina acorde a las necesidades de su piel

El make up, naturalmente, tuvo también su lugar dentro de la experiencia, esta vez con un espacio de intervenciones artísticas inspiradas en Halloween. Los invitados pudieron experimentar con productos de marcas como Unleashia y TIRTIR, descubrir nuevas texturas y conocer las últimas tendencias de belleza coreana.

Los invitados pudieron pudieron conocer el nuevo local, participar de las activaciones y disfrutar de una propuesta única.

Córdoba es el nuevo hito en la expansión de Skinko

El desembarco de Skinko en Córdoba se da en un contexto de creciente interés por la cosmética coreana, una categoría que se destaca por la innovación en sus ingredientes, las rutinas personalizadas y una filosofía de cuidado de la piel orientada a la prevención y la constancia.

Skinko consolida con la apertura en Córdoba su expansión en el país.

Skinko apuesta con esta nueva tienda a consolidar su presencia en Córdoba y acercar una nueva forma de vivir la belleza, donde descubrir un producto es también una oportunidad para aprender, experimentar y formar parte de una comunidad.

Encontrá las novedades de la marca y descubrí la tienda de Skinko en Nuevocentro Shopping, Córdoba Capital, Argentina e el perfil de Instagram de la marca o su web oficial www.skinko.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.