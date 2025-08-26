La salvación para padres primerizos y cansados: las mejores recetas deliciosas que se pueden guardar en el congelador

Para mantener una alimentación deliciosa y nutritiva sin sacrificar tiempo ni energía, hay recetas fáciles de preparar y pensadas para congelar que se convierten en la salvación. Desde el clásico pollo a la parmesana hasta reconfortantes pastas con verduras, cada plato está diseñado para ofrecer opciones rápidas y caseras que solo requieren unos minutos en el horno o microondas.

Cómo congelar las comidas para que duren más tiempo

Según Cooking, antes de empezar a cocinar es importante verificar que haya espacio suficiente en el congelador.

Para recetas que rinden más de dos porciones, se recomienda preparar la mitad para consumir de inmediato y congelar la otra mitad para más adelante, o dividir un plato de seis unidades en tres comidas. También se aconseja etiquetar cada recipiente con el nombre del platillo.

Al terminar de cocinar, se recomienda etiquetar cada recipiente con el nombre del platillo Freepik

Las mejores recetas que se pueden guardar en el congelador

Pollo a la parmesana

Ingredientes:

900 gramos de filetes de pollo, pavo o cerdo deshuesados y sin piel.

½ taza de harina de trigo.

3 huevos grandes.

2 a 3 tazas de pan rallado panko.

Sal.

Pimienta negra.

Aceite de oliva para freír.

5 tazas de salsa de tomate.

1 taza de queso parmesano finamente rallado.

225 gramos de mozzarella fresca, desgarrada en trozos pequeños.

Una de las recetas fáciles de preparar para los niños es el pollo a la parmesana Conave Org

Receta:

Precalentar el horno a 200 °C. Colocar los filetes entre dos hojas de papel pergamino o plástico transparente. Con un mazo de cocina o rodillo, golpear la carne hasta obtener rebanadas uniformes de ½ cm de grosor.

o plástico transparente. Con un mazo de cocina o rodillo, de ½ cm de grosor. Poner la harina, los huevos y el panko en tres recipientes anchos y poco profundos. Sazonar la carne con sal y pimienta. Pasar cada filete por la harina, luego por el huevo y finalmente cubrir con panko. Repetir hasta cubrir toda la carne.

y poco profundos. Sazonar la carne con sal y pimienta. Repetir hasta cubrir toda la carne. Llenar una sartén grande con aceite. Calentar a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente, freír los filetes en tandas, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo, hasta que estén dorados. Transferir a un plato forrado con papel absorbente.

Transferir a un plato forrado con papel absorbente. Colocar una capa delgada de salsa en el fondo de una bandeja para hornear. Espolvorear un tercio del parmesano sobre la salsa. Ubicar la mitad de los filetes sobre el queso y cubrir con la mitad de los trozos de mozzarella. Agregar la mitad de la salsa restante, espolvorear otro tercio del parmesano y repetir las capas.

Ubicar la mitad de los filetes sobre el queso y cubrir con la mitad de los trozos de mozzarella. y repetir las capas. Llevar la bandeja al horno y hornear hasta que el queso esté dorado y la cazuela burbujeante, aproximadamente 40 minutos. Dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Rollos de canela sin levadura

Ingredientes:

113 gramos de mantequilla sin sal.

110 gramos de azúcar moreno claro.

1½ cucharaditas de canela.

90 gramos de nueces pecanas picadas y tostadas.

256 gramos de harina de trigo.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 cucharadita de sal fina.

¼ cucharadita de bicarbonato de sodio.

54 gramos de aceite de canola.

180 gramos de suero de leche.

113 gramos de queso crema.

102 gramos de azúcar en polvo.

1 cucharadita de leche entera o crema para batir.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

Antes de servir los rollos de canela, se aconseja dejar enfriar 3 a 4 minutos antes de cubrir con el glaseado Unsplash

Receta:

Precalentar el horno a 200 °C. Engrasar un molde redondo para pastel.

Engrasar un molde redondo para pastel. En un bol mediano, con una espátula flexible o cuchara de madera, mezclar la mantequilla, el azúcar moreno y la canela hasta obtener una mezcla suave, 2 a 3 minutos. Agregar las nueces pecanas.

hasta obtener una mezcla suave, 2 a 3 minutos. Agregar las nueces pecanas. En un tazón grande, batir la harina, el polvo de hornear, la sal y el bicarbonato. Añadir el aceite y mezclar con la espátula o cuchara de madera hasta que se integre. Incorporar el suero de leche hasta que se mezcle. Formar una bola con la masa y amasar sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que quede suave, aproximadamente 1 minuto. Extender la masa formando un rectángulo de 38 x 20 cm.

Añadir el aceite y mezclar con la espátula o cuchara de madera hasta que se integre. Incorporar el suero de leche hasta que se mezcle. hasta que quede suave, aproximadamente 1 minuto. Extender la masa formando un rectángulo de 38 x 20 cm. Extender el relleno de manera uniforme sobre la masa y dejar un borde de ½ cm alrededor. Desde uno de los lados largos, enrollar la masa para formar un cilindro apretado . Girar el rollo de manera que la unión quede sobre la superficie de trabajo. Con un cuchillo de sierra, cortar el rollo transversalmente en ocho partes iguales. Colocar los rollos en el molde preparado, separándolos uniformemente.

. Girar el rollo de manera que la unión quede sobre la superficie de trabajo. Con un cuchillo de sierra, Colocar los rollos en el molde preparado, separándolos uniformemente. Hornear de 20 a 25 minutos , o hasta que estén dorados.

, o hasta que estén dorados. Mientras se cocinan los rollos, preparar el glaseado: en un bol mediano, con una espátula de silicona o cuchara de madera, batir el queso crema hasta que quede suave, 1 a 2 minutos. Añadir el azúcar en polvo y batir bien . Agregar la leche y la vainilla, y batir hasta obtener una mezcla suave y cremosa.

1 a 2 minutos. . Agregar la leche y la vainilla, y batir hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Retirar los rollos del horno y dejar enfriar 3 a 4 minutos antes de cubrir con el glaseado. Servir calientes.

Pasta con salsa de kale

Ingredientes:

Sal.

¼ taza de aceite de oliva extra virgen.

2 dientes de ajo, aplastados y pelados.

450 gramos de kale.

Pimienta negra molida.

225 gramos de pasta, como pappardelle o rigatoni.

¾ taza de parmesano rallado grueso.

Para servir la pasta con kale se recomienda agregar un chorrito extra de aceite de oliva y el resto del queso rallado Pastas Gallo

Receta:

Poner una olla grande con abundante agua salada a hervir a fuego alto. En una sartén pequeña a fuego medio, añadir el aceite de oliva y el ajo, y cocinar hasta que la verdura comience a freír. Reducir el fuego al mínimo y cocinar hasta que esté blando y comience a dorarse , unos 5 minutos. Retirar del fuego.

y cocinar hasta que la verdura comience a freír. Reducir el fuego al mínimo y , unos 5 minutos. Retirar del fuego. Cuando hierva el agua, agregar el kale y cocinar hasta que estén tiernas , pero no blandas, unos 5 minutos. Sacar las hojas escurridas con unas pinzas y ponerlas directamente en una licuadora. ( No desechar el agua , se usará la misma para cocinar la pasta). Añadir el ajo con su aceite a la licuadora, junto con un chorrito de agua caliente de la olla. Procesar hasta obtener un puré verde espeso.

, pero no blandas, unos 5 minutos. Sacar las hojas escurridas con unas pinzas y ponerlas directamente en una licuadora. ( , se usará la misma para cocinar la pasta). junto con un chorrito de agua caliente de la olla. Procesar hasta obtener un puré verde espeso. Agregar la pasta al agua y cocinar según las instrucciones del paquete. Reservar una taza del agua de cocción para terminar el plato, luego escurrir la pasta y devolverla a la olla seca. Añadir el puré de kale, alrededor de ¾ del queso rallado y un chorrito del agua de pasta reservada. Mezclar hasta que toda la pasta esté bien cubierta. Servir de inmediato en platos hondos, y terminar con un chorrito extra de aceite de oliva y el resto del queso rallado.