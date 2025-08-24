La mejor receta del pozole mexicano, el platillo prehispánico que también se vende en EE.UU.

El pozole, un platillo mexicano de origen prehispánico, proviene de la palabra náhuatl pozolli. Se trata de una preparación tradicional, que incluye granos de maíz, carne y chiles. Con una gran comunidad migrante de México que radica en EE.UU., la preparación ganó popularidad. Estos son los mejores restaurantes para probarlo y la mejor receta para quienes prefieran prepararlo en casa.

Pozole: el platillo prehispánico mexicano que es famoso en EE.UU.

Del náhuatl pozolli, que significa espumoso, el pozole es un caldo hecho a base de granos de maíz de tipo cacahuazintle, una variedad originaria de México y que es conocida por sus granos grandes que cuando hierven se abren como flor, lo cual les da una apariencia de espuma, de ahí el nombre.

Son diversas las variantes de la receta que, de acuerdo a la historia, en un inicio solo los dioses, emperadores y sacerdotes tenían acceso Freepik

Este platillo, uno de los más representativos y festivos de México, creció mucho en Estados Unidos. De acuerdo con la lista “El mejor pozole del mundo”, elaborada por Taste Atlas, hay dos restaurantes que destacan:

Perla’s Seafood and Oyster Bar , en el 1400 S de Congress Ave., en Austin, Texas : cuatro expertos gastronómicos recomiendan el pozole verde.

, en el 1400 S de Congress Ave., en : cuatro expertos gastronómicos recomiendan el pozole verde. Old Town Mexican Cafe, en el 2489 de San Diego Ave., en San Diego, California: una experta gastronómica aconseja probar el pozole rojo del lugar.

Receta del pozole rojo tradicional de México

Esta es una receta tradicional del pozole rojo, uno de los más conocidos en el extranjero. Ingredientes (para 6–8 personas):

500 g de maíz cacahuazintle (precocido o seco)

1 kg y medio de carne de cerdo (espinazo, pierna o costilla, también se puede agregar cabeza de cerdo para más sabor)

2 dientes de ajo

Media cebolla blanca

Sal al gusto

Para la salsa roja:

5 chiles guajillos (sin semillas ni venas)

3 chiles anchos (sin semillas ni venas)

2 dientes de ajo

¼ de cebolla

1 pizca de orégano seco

Sal al gusto

El maíz que se usa para preparar el pozole tradicional mexicano es el cacahuazintle Freepik

Para acompañar:

Lechuga finamente rebanada

Rábanos en rodajas

Cebolla picada

Limones

Orégano seco

Chile piquín en polvo

Tostadas de maíz

Crema y aguacate (opcional, según la región)

Preparación en 5 pasos:

El maíz

Lavar el maíz cacahuazintle y cocerlo en una olla grande con suficiente agua, la mitad de la cebolla, y los dos dientes de ajo y un poco de sal.

Cocinar a fuego medio hasta que los granos “revienten” o se abran como flores (si es precocido, tardará menos; si es seco, puede tardar varias horas). Una versión rápida se puede hacer con maíz precocido enlatado o al utilizar la olla exprés.

Cocer la carne

En otra olla grande, colocar la carne de cerdo con agua, ajo, cebolla y sal.

Cocinar hasta que esté suave y bien cocida.

Deshebrar parte de la carne y reservar el caldo.

Preparar la salsa roja

Tostar ligeramente los chiles guajillo y ancho (solo unos segundos para que no se amarguen).

Hervirlos por cinco minutos en agua caliente para suavizarlos.

Licuarlos con ajo, cebolla, un poco de agua de la cocción de los chiles, orégano y sal.

Colar la salsa para que quede suave.

Integrar el pozole

Agregar la carne y la salsa roja al maíz ya cocido.

Incorporar parte del caldo de la carne (según qué tan caldoso se quiera).

Cocinar todo junto a fuego medio por 30 a 40 minutos para que se mezclen los sabores.

Rectificar de sal.

Servir

Se sirve caliente en un plato hondo, con maíz, carne y bastante caldo.

Se acompaña con lechuga, rábanos, cebolla, limón, orégano y tostadas.

Comer pozole es toda una tradición durante las fiestas de independencia de México www.recetasnestle.com.mx

Variantes del pozole mexicano: rojo, blanco, verde y vegetariano

Son diversas las variantes de esta receta. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señala que entre las que destacan están la del estado de Jalisco –con chiles ancho y guajillo-; de Guerrero –con pepita de calabaza-; de Michoacán – con jitomate y guajillo-; así como las opciones de la costa con pescados y mariscos.

Pozole blanco : es el más popular, se prepara con maíz cacahuazintle seco y con parte de la cabeza del puerco, se condimenta con jugo de limón, sal, salsa picante o chile piquín molido, lechuga, rábanos rebanados, cebolla picada y orégano molido.

: es el más popular, se prepara con maíz cacahuazintle seco y con parte de la cabeza del puerco, se condimenta con jugo de limón, sal, salsa picante o chile piquín molido, lechuga, rábanos rebanados, cebolla picada y orégano molido. Pozole verde: preparado con tomates verdes, epazote y pepita de calabaza, se dice que proviene del estado de Guerrero, y en algunos casos se agrega chicharrón de puerco y aguacate para acompañar.

El pozole tiene diferentes interpretaciones, depende mucho de quien lo prepare y de la región en donde se encuentre Freepik