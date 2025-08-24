LA NACION

La mejor receta del pozole mexicano, el platillo prehispánico que también se vende en EE.UU.

Se trata de una de las preparaciones más representativas y festivas de México

El pozole es uno de los platillos más tradicionales de México
El pozole es uno de los platillos más tradicionales de MéxicoFreepik

El pozole, un platillo mexicano de origen prehispánico, proviene de la palabra náhuatl pozolli. Se trata de una preparación tradicional, que incluye granos de maíz, carne y chiles. Con una gran comunidad migrante de México que radica en EE.UU., la preparación ganó popularidad. Estos son los mejores restaurantes para probarlo y la mejor receta para quienes prefieran prepararlo en casa.

Pozole: el platillo prehispánico mexicano que es famoso en EE.UU.

Del náhuatl pozolli, que significa espumoso, el pozole es un caldo hecho a base de granos de maíz de tipo cacahuazintle, una variedad originaria de México y que es conocida por sus granos grandes que cuando hierven se abren como flor, lo cual les da una apariencia de espuma, de ahí el nombre.

Son diversas las variantes de la receta que, de acuerdo a la historia, en un inicio solo los dioses, emperadores y sacerdotes tenían acceso
Son diversas las variantes de la receta que, de acuerdo a la historia, en un inicio solo los dioses, emperadores y sacerdotes tenían accesoFreepik

Este platillo, uno de los más representativos y festivos de México, creció mucho en Estados Unidos. De acuerdo con la lista “El mejor pozole del mundo”, elaborada por Taste Atlas, hay dos restaurantes que destacan:

  • Perla’s Seafood and Oyster Bar, en el 1400 S de Congress Ave., en Austin, Texas: cuatro expertos gastronómicos recomiendan el pozole verde.
  • Old Town Mexican Cafe, en el 2489 de San Diego Ave., en San Diego, California: una experta gastronómica aconseja probar el pozole rojo del lugar.

Receta del pozole rojo tradicional de México

Esta es una receta tradicional del pozole rojo, uno de los más conocidos en el extranjero. Ingredientes (para 6–8 personas):

  • 500 g de maíz cacahuazintle (precocido o seco)
  • 1 kg y medio de carne de cerdo (espinazo, pierna o costilla, también se puede agregar cabeza de cerdo para más sabor)
  • 2 dientes de ajo
  • Media cebolla blanca
  • Sal al gusto

Para la salsa roja:

  • 5 chiles guajillos (sin semillas ni venas)
  • 3 chiles anchos (sin semillas ni venas)
  • 2 dientes de ajo
  • ¼ de cebolla
  • 1 pizca de orégano seco
  • Sal al gusto

    • El maíz que se usa para preparar el pozole tradicional mexicano es el cacahuazintle
    El maíz que se usa para preparar el pozole tradicional mexicano es el cacahuazintleFreepik

    Para acompañar:

    • Lechuga finamente rebanada
    • Rábanos en rodajas
    • Cebolla picada
    • Limones
    • Orégano seco
    • Chile piquín en polvo
    • Tostadas de maíz
    • Crema y aguacate (opcional, según la región)

    Preparación en 5 pasos:

    El maíz

  • Lavar el maíz cacahuazintle y cocerlo en una olla grande con suficiente agua, la mitad de la cebolla, y los dos dientes de ajo y un poco de sal.
  • Cocinar a fuego medio hasta que los granos “revienten” o se abran como flores (si es precocido, tardará menos; si es seco, puede tardar varias horas). Una versión rápida se puede hacer con maíz precocido enlatado o al utilizar la olla exprés.

    • Cocer la carne

  • En otra olla grande, colocar la carne de cerdo con agua, ajo, cebolla y sal.
  • Cocinar hasta que esté suave y bien cocida.
  • Deshebrar parte de la carne y reservar el caldo.

    • Preparar la salsa roja

  • Tostar ligeramente los chiles guajillo y ancho (solo unos segundos para que no se amarguen).
  • Hervirlos por cinco minutos en agua caliente para suavizarlos.
  • Licuarlos con ajo, cebolla, un poco de agua de la cocción de los chiles, orégano y sal.
  • Colar la salsa para que quede suave.

    • Integrar el pozole

  • Agregar la carne y la salsa roja al maíz ya cocido.
  • Incorporar parte del caldo de la carne (según qué tan caldoso se quiera).
  • Cocinar todo junto a fuego medio por 30 a 40 minutos para que se mezclen los sabores.
  • Rectificar de sal.

    • Servir

  • Se sirve caliente en un plato hondo, con maíz, carne y bastante caldo.
  • Se acompaña con lechuga, rábanos, cebolla, limón, orégano y tostadas.

    • Comer pozole es toda una tradición durante las fiestas de independencia de México
    Comer pozole es toda una tradición durante las fiestas de independencia de Méxicowww.recetasnestle.com.mx

    Variantes del pozole mexicano: rojo, blanco, verde y vegetariano

    Son diversas las variantes de esta receta. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señala que entre las que destacan están la del estado de Jalisco –con chiles ancho y guajillo-; de Guerrero –con pepita de calabaza-; de Michoacán – con jitomate y guajillo-; así como las opciones de la costa con pescados y mariscos.

    • Pozole blanco: es el más popular, se prepara con maíz cacahuazintle seco y con parte de la cabeza del puerco, se condimenta con jugo de limón, sal, salsa picante o chile piquín molido, lechuga, rábanos rebanados, cebolla picada y orégano molido.
    • Pozole verde: preparado con tomates verdes, epazote y pepita de calabaza, se dice que proviene del estado de Guerrero, y en algunos casos se agrega chicharrón de puerco y aguacate para acompañar.
    El pozole tiene diferentes interpretaciones, depende mucho de quien lo prepare y de la región en donde se encuentre
    El pozole tiene diferentes interpretaciones, depende mucho de quien lo prepare y de la región en donde se encuentreFreepik
    • Pozole rojo: se cree que proviene del estado de Jalisco, la principal diferencia es que se prepara con chile ancho y chile guajillo. Comúnmente lo comen con cerdo, pero hay quienes los preparan con pollo.
    • Pozole con mariscos: se prepara principalmente en las costas de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit. Sus principales ingredientes son camarón, pescado, pulpo y callo de almeja.
    • Pozole vegetariano: también existe una receta elaborada con champiñones y setas. El caldo se condimenta con hojas de laurel, ajos, cebolla y chile guajillo.
