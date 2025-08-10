Es mexicana y enseña la receta del “no chicken tinga”, los tacos vegetarianos con hongos en lugar de pollo

Una tiktoker mexicana conquistó a sus seguidores con su versión vegetariana de una receta tradicional: la “no chicken tinga”. En lugar de pollo, esta alternativa utiliza hongos deshebrados para imitar la textura de la carne.

“No chicken Tinga”: los tacos vegetarianos que se hacen con hongos en lugar de pollo

La usuaria @nanajoe19, conocida por compartir recetas en sus redes sociales, presentó una versión sin carne de la tradicional tinga, en la que sustituyó el pollo por hongos trompeta rey: “Son supersabrosos”, afirmó.

“Me gusta usar estas setas cuando quiero hacer platillos con sabor a pollo, pero sin usar carne”, agregó. La tiktoker explicó que sus hijos no comen carne los viernes, por lo que le gusta prepararles bocadillos que puedan disfrutar y que no sean insípidos.

Una tiktoker mexicana compartió su receta de No Chicken Tinga (TikTok: @nanajoe19)

Para la receta, la mujer indicó que como primer paso, hay que utilizar un tenedor para deshebrar los hongos para que parezca pollo frito. Luego se deben colocar en una sartén con un poco de aceite y sazonarlas con algunos condimentos. “La tinga lleva mucha cebolla, así que cortamos media y la agregamos a las setas para darle sabor”, indicó.

Mientras se carameliza la cebolla, se deben hervir dos tomates y tres chiles guajillos. “En la licuadora voy a poner dos dientes de ajo, un trozo de cebolla, dos chiles chipotles, orégano y un totopo. Para sazonar, agregamos un poco de sazonador y un cubito de consomé”, detalló.

La cocinera indicó que prepara esta receta los viernes, el día en que sus hijos no comen carne Captura de pantalla @nanajoef19

Luego, se agregan los chiles y los tomates hervidos, un poco de agua, y se condimenta con pimienta. Como próximo paso, se vierte esta salsa sobre la cebolla y las setas deshebradas. Por último, hay que hervir todos los ingredientes a fuego lento por unos 10 minutos.

Una vez listo, el bocadillo puede servirse de la manera que se prefiera. La mujer lo coloca sobre tacos, con guacamole, un poco de crema mexicana, lechuga y salsa. “No les dije a mis hijos de qué estaba hecho el taco; solo les dije que era sin carne”, afirmó la tiktoker.

Uno de los seguidores le preguntó si también era un platillo vegano, a lo que la cocinera le respondió que, en ese caso, no se tendría que agregar el consomé de pollo. Mientras que otros usuarios afirmaron que el resultado se veía delicioso y que intentarían prepararlo en casa.

¿Qué es la tinga de pollo?

La tinga de pollo es un platillo tradicional originario del estado de Puebla, en México, según indicó Tucson Foods. Sin embargo, en la actualidad se puede consumir en cualquier parte del país y es conocido como una de las proteínas más populares para tacos y tostadas.

La tinga de pollo es un platillo tradicional originario del estado de Puebla, en México Alex Lepe/The kitchn

Aunque existen recetas de este platillo desde principios del siglo XIX, la original proviene de las cocinas indígenas de la región, que utilizaban ingredientes básicos como jitomate, cebolla y chiles chipotles. Uno de los ingredientes que hace especial este bocadillo son los tomatillos, que le aportan un toque ácido. Todos estos sabores se cuecen a fuego bajo para crear un guiso de pollo deshebrado con especias.

Según detalló RNR, aunque las versiones más comunes usan carne, de pollo, cerdo o res, las versiones más modernas incluyen alternativas vegetales como la yaca, una fruta tropical originaria del sur de Asia, que ofrece una textura similar al pollo deshebrado.