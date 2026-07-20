La teoría bíblica que fue prohibida de las escrituras sagradas por vaticinar el fin del mundo

La Biblia es uno de los libros más famosos y vendidos del mundo. En sus textos se relata cómo era la vida en la Tierra antes de Jesús en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y luego está la segunda parte, el Nuevo Testamento, que habla de la llegada del hijo de Dios, su muerte y resurrección. Los estudiosos de las sagradas escrituras aseguran que a lo largo de los milenios se omitió información, como la existencia de una “prisión” oculta que develaría cuándo será el fin del mundo.

En el Libro de Enoc se describiría parte de los datos que fueron prohibidos en la Biblia católica. Se trata de una obra intertestamentaria, que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia ortodoxa de Etiopía y la Iglesia ortodoxa de Eritrea, pero no es reconocida como canónica por las demás Iglesias cristianas o personas judías.

El libro de Enoc es una escritura que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia ortodoxa de Etiopía y la Iglesia ortodoxa de Eritrea (Fuente: Etiopialainen Eenokin Kirja)

En ese texto aparece una referencia a Enoc, bisabuelo de Noé, quien se encargó de construir el arca para salvar a las especies de animales del mundo previo al diluvio universal.

Los estudiosos de los textos religiosos mencionan a Enoc como protagonista, quien relata los sucesos en la Tierra antes de la llegada de Jesucristo. Según se describió, hace milenios se creó una cárcel en la Antártida para detener a decenas de ángeles que se habían hecho amigos de los humanos.

En los pasajes se refieren a “cámaras de frío” en los “confines de la tierra”, en alusión a los polos terrestres. Ahí mismo se encerraron a los ángeles por su vínculo cercano con las personas y porque inventaron a los “Nephilim”, unas criaturas gigantes que consumieron los recursos para subsistir y, ante la falta de alimento, comieron a los humanos de la tierra.

En el Libro de Enoc se habla de la liberación d elos ángeles cuando llegue el Día del Juicio Final (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Cuando casi se agotaron los humanos, los Nephilim se comieron unos a otros y bebieron su propia sangre. Esto los puso en una batalla por la supervivencia y triunfaron las pocas personas que quedaron en pie.

De esa manera, Dios envió un mensaje de que el canibalismo es un hecho atroz y que puede generar un caos terrible. Incluso el juego con la naturaleza es capaz de alterar todo hasta ponerlo al borde de la extinción.

Los ángeles fueron encarcelados como castigo y la raza humana se recuperó. En los textos religiosos mencionados anteriormente se mencionó que estos seres celestiales serían liberados en 10.000 años, tiempo en que llegaría el Día del Juicio Final.

La teoría de los estudiosos de las Sagradas Escrituras afirmaría que la cárcel está debajo del hielo antártico y que los ángeles permanecen congelados, listos para salir cuando el fin del mundo llegue y sea necesario salvar a las almas de las personas que fueron realmente buenas.

Frente a este postulado, no existe una prueba científica al respecto, sino que se basa en planteos religiosos y creencias espirituales incapaces de corroborar.