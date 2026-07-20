Aurelio Rojas, cardiólogo: “Consumir estas frutas por la noche podría interferir en el descanso”

Mantener una rutina alimentaria equilibrada resulta vital para el cuidado de la salud integral. En este contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas compartió precisiones sobre el consumo de frutas durante la noche. Según el profesional, muchas personas eligen estos productos por considerarlos opciones saludables, pero ignoran que su ingesta previa al descanso suele generar efectos contraproducentes en el organismo y en la calidad del sueño.

Aurelio Rojas advierte qué frutas evitar y cuáles elegir antes de dormir

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, Rojas expuso que no todas las frutas producen el mismo impacto metabólico antes de dormir. El especialista señaló: “Las frutas como la banana, las uvas, el mango o el ananá aumentan la respuesta insulínica y, quizá, te ayudan a quedarte dormido, pero pueden fragmentar el descanso y, por eso, cuando te levantás por la mañana, a pesar de dormir bien, te sentís agotado”. Según el cardiólogo, esta fragmentación del sueño provoca que el corazón sufra las consecuencias negativas a largo plazo debido a la falta de un descanso reparador y profundo durante las horas nocturnas.

Aurelio Rojas

El profesional aclaró que la intención no es eliminar por completo las frutas de la cena, sino aprender a seleccionar aquellas que ofrecen beneficios sin interferir en los procesos biológicos del sueño. Rojas destacó al kiwi como una de las opciones más recomendables. “Tiene altísimos niveles de vitamina C, un contenido relevante y rico en precursores de serotonina y un índice glucémico muy bajo que en los estudios se asoció a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de a una mejoría del sistema inmune y de la microbiota”, sostuvo el médico.

Qué frutas favorecen el sueño profundo

El especialista sumó los arándanos a su lista de recomendaciones. Según su análisis, esta fruta destaca por ser rica en polifenoles, que tienen un efecto antiinflamatorio que protege la salud cardiovascular. Además, aclaró que estos frutos rojos no generan picos de glucosa ni activan el sistema nervioso central durante la noche. De igual manera, Rojas mencionó a la manzana como una alternativa clásica y eficaz para el cierre del día. “Aporta pectina, una fibra soluble que favorece la digestión y mejora la saciedad sin interferir en el sueño. Vas a descansar mejor y a levantarte con mucha menos hambre”, afirmó el especialista a través de sus redes sociales.

Los arándanos son una de las frutas que favorecen el descanso nocturno

Estas sugerencias surgen en un momento donde la población presta mayor atención a la calidad de su descanso y a la relación directa entre la nutrición y el bienestar cardiovascular. Rojas enfatizó la importancia de evitar los picos de insulina nocturnos para asegurar una recuperación óptima. Con estos cambios sencillos, el paciente logra un mejor control metabólico mientras descansa. La elección estratégica de los alimentos antes de ir a dormir define, en gran medida, la energía disponible al despertar y la salud del sistema cardíaco a través del tiempo. Los consejos del cardiólogo buscan orientar a los consumidores hacia hábitos más conscientes, capaces de fomentar un buen descanso nocturno sin renunciar a los nutrientes necesarios para el cuerpo humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.