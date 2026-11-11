La “teoría del Taxi” que surgió en Sex and the City y que explica por qué alguien puede salir con una persona durante años antes de casarse con otra

No hay recetas en lo que respecta al amor; mientras algunos creen que la primera cita marca el inicio de un romance, otros consideran que el amor a primera vista existe. Incluso hay una teoría que explica por qué alguien puede salir con una persona durante años antes de casarse con otra que conoció hace poco.

No todas las parejas llegan al altar

Entre las enseñanzas que dejó Sex and the City sobre los vínculos afectivos destaca una idea que muchos consideraron insólita en su momento, pero hoy cobra un sentido particular. En la actualidad, encontrar al amor de la vida en una aplicación, en el gimnasio o en un bar parece una misión casi imposible. Aun dentro de esos espacios, las posibilidades de hallar el compromiso exacto que cada uno busca resultan muy bajas.

Sin embargo, las dinámicas modernas cambiaron las reglas del juego: cada vez más parejas exploran los vínculos abiertos o el intercambio en lugar de apostar por una relación tradicional para toda la vida.

Encontrar al amor de la vida en una aplicación, en el gimnasio o en un bar parece una misión casi imposible Redes

Para quienes esperan hace tiempo una propuesta de matrimonio, la respuesta puede esconderse detrás de la famosa “teoría del taxi”. El concepto nació de la mano de Miranda Hobbes, la recordada abogada de la sitcom de los 90, quien lanzó una definición contundente sobre el comportamiento masculino: “Los hombres son como los taxis. Cuando están disponibles, su luz se enciende. Un día se despiertan y deciden que están listos para sentar cabeza, tener hijos, lo que sea, y entonces encienden su luz. La siguiente mujer a la que recogen, ¡pum! Esa es la mujer con la que se casan. No es el destino, es pura suerte”.

Miranda Hobbes, la recordada abogada de Sex and the city www.aceshowbiz.com

El planteo señala un patrón frecuente: una persona sostiene un noviazgo largo lleno de promesas sin dar el paso definitivo y, poco después de la separación, contrae matrimonio con la primera pareja nueva que aparece en su camino. No se trata de encontrar a la persona indicada, sino de coincidir en el momento exacto en que el otro decide cambiar de etapa.

Esta mirada abre un dilema inevitable sobre el esfuerzo emocional. Quizás invite a evitar una entrega absoluta en una relación de cinco años donde no existen planes reales de boda. Sin embargo, surge la pregunta contraria: si uno no entrega el corazón por completo en cada vínculo que construye, ¿vale la pena intentarlo?

El planteo señala un patrón frecuente: una persona sostiene un noviazgo largo lleno de promesas sin dar el paso definitivo y, poco después de la separación, contrae matrimonio con la primera pareja nueva que aparece en su camino

Más allá de la ficción, los motivos detrás de la falta de compromiso son variados. En el mejor de los casos, la demora no responde a una infidelidad —algo que suele dejar señales claras—, sino a factores externos que afectan tanto a hombres como a mujeres.

A su vez, la incertidumbre económica actual lleva a muchos jóvenes a postergar el altar hasta conseguir una vivienda propia o alcanzar una estabilidad financiera que hoy parece lejana. De este modo, el miedo a dar el sí antes de tiempo responde muchas veces a la cautela frente al futuro. Al final, quizás esa propuesta pendiente solo aguarda un contexto más favorable para hacerse realidad.