La tierna interrupción de una niña mientras su madre daba una entrevista en TV

2 de julio de 2020

Scarlett se hizo viral : la niña que interrumpió a su madre , la doctora Clare Wenham , mientras era entrevistada por la BBC en vivo. A pesar de que la profesional intentaba seguir con la charla con naturalidad, su hija quería preguntarle dónde quedaba mejor un cuadro de unicornio, y el conductor se enterneció con la participación inesperada de la pequeña.

En tiempos de pandemia de coronavirus muchos programas recurren a las distintas plataformas de videollamadas para concretar entrevistas y, a veces, otros integrantes de la familia se suman "sin querer" a las transmisiones. Esto fue lo que le pasó a la médica especializada en seguridad sanitaria mundial cuando su hija irrumpió de repente en la pantalla.

Wenham estaba concentrada en exponer una crónica de hechos sobre el sistema hospitalario británico mientras la pequeña Scarlett ya asomaba su vestido amarillo en una esquina de la imagen. Con una mano la madre trataba de contenerla para que no apareciera en el plano, pero sus esfuerzos fueron en vano.

A los pocos segundos la niña ya había entrado en escena con un cuadro en su mano, y empezó a hacer pruebas en la biblioteca que se veía detrás de la doctora. Mientras la doctora doctora seguía con su discurso intentando cerrar la idea, su hija hacía pruebas para ver en qué estante quedaba mejor el colorido unicornio.

El presentador Christian Frasier veía los movimientos de la pequeña y no pudo evitar preguntarle a su entrevistada: "¿Cómo se llama la niña?". Sonriente, la médica le dijo que se trataba de su hija y que se llama Scarlett, además de pedir perdón por la sorpresiva interrupción.

"Decile que es un hermoso unicornio el que quiere poner ahí, y no te preocupes, no es ninguna molestia, todo lo contrario: esta es la entrevista más informativa que he hecho ", afirmó el conductor entre risas.

La doctora siguió con su relato, pero Scarlett volvió a intervenir y le preguntó: "Mamá, ¿cómo se llama el hombre?". Frasier volvió a reírse por la espontaneidad de la hija de la médica y le contestó: "Mi nombre es Christian". La niña volvió a dirigirse al periodista: "Christian, estoy tratando de decidir dónde poner este unicornio y quiero saber dónde le parece a mamá que lo ponga".

"Está perfecto donde lo estabas poniendo", le dijo su madre, y finalmente Scarlett lo apoyó en uno de los estantes, robándose todas las miradas de nuevo. Así, la entrevista que en un principio mantenía un tono serio, terminó en un descontracturado retrato real de la vida de una madre, y tuvo como protagonista a una insólita invitada que se viralizó rapidamente.