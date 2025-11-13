Cuadernos de las Coimas, en vivo: segunda audiencia del juicio contra Cristina Kirchner y empresarios
Empezó este jueves, pasadas las 9.30 de la mañana, el juicio de corrupción más grande de la historia; la expresidenta es la principal acusada, pero hay otros 86 imputados; la audiencia se realiza por Zoom y asisten todos los acusados
Segunda audiencia del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en vivo
Los mecanismos de corrupción que se investigan en el juicio
En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.
El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.
Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa del sistema de recaudación
Enfrenta la acusación de ser la jefa del sistema de recaudación. Los cuadernos, testigos, funcionarios y empresarios arrepentidos ofrecieron pistas sobre el recorrido del dinero que acababa en la Quinta de Olivos, su departamento en Recoleta o en valijas cerradas con candados que viajaban rumbo a Río Gallegos o El Calafate, según se desprende de la declaración de pilotos del Tango 01.
Cuadernos: ¿por qué avanza tan lento?
No puede ser que un juicio oral y público que está juzgando, según la fiscal Fabiana León, el caso de corrupción más grande la historia judicial argentina se haga una vez por semana durante cuatro horas. Es lo que tenían previsto. ¿Hay problemas para qué el juicio sea más dinámico? Sí. Pero seguramente también hay soluciones.
Un juicio no se puede extender cuatro o cinco años, o más. La sociedad está esperando saber si se robó, quién, cuánto y qué condena le van a dar a los supuestos responsables si se establece que robaron. No es una cuestión solo de los jueces. Uno los mira y parece que es una cuestión solo de ellos, pero no lo es. Ellos están juzgando en nombre de la sociedad argentina.
Cómo inició la causa y cuántos implicados hay
Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en LA NACION, en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo.
Están implicados la expresidenta Cristina Kirchner, que se conectará a esta primera jornada desde San José 1111 vía virtual, y otros 86 exfuncionarios y empresarios.
Cristina Kirchner denunció que los empresarios y funcionarios arrepentidos fueron “torturados”
La expresidenta Cristina Kirchner hizo una fuerte denuncia en redes este jueves: dijo que los funcionarios y empresarios arrepentidos en la causa cuadernos fueron, además de “extorsionados”, “torturados” para confesar. Apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli.
Su descargo llegó una hora antes de que comience la segunda audiencia del juicio por ese expediente —que definió como “un show” la última semana—, en el que está imputada.
Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados “arrepentidos” habría que llamarlos “extorsionados”.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2025
Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos “extorsionados”, directamente fueron torturados.
A uno de… pic.twitter.com/zF1YhMKi0M
Comenzó la segunda audiencia del juicio
El juicio estaba programado para iniciar a las 9.30 de la mañana, comenzó a las 9.40 horas.
Cuánto demorará el juicio
El juicio demorará años hasta llegar al veredicto final por el volumen probatorio, pero también porque al menos en el primer tramo, las audiencias se realizarán solo una vez por semana.
Comenzará con una audiencia por semana, los días jueves, por Zoom, pero cambiará de ritmo en marzo, cuando pasen a celebrarse dos debates semanales, lo que acortará los plazos de un juicio que, pese a todo, podría extenderse durante años.
Cristina Kirchner, la principal acusada
La principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, pero hay 86 imputados más, entre ellos, exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.
Comienza la segunda audiencia del juicio de corrupción más grande de la historia
Este jueves, a las 9.30, empieza la segunda audiencia del juicio por corrupción más grande de la historia del país: el de los Cuadernos de las Coimas del chofer Oscar Centeno, que retrató con detalle los sobornos que pagaron importantes empresas para quedarse con obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
- 1
Pichetto presentó un proyecto de ley para ponerles un arancel del 30% a las plataformas chinas
- 2
Santilli debutó en la mesa política y el gabinete, aunque sus funciones siguen recortadas
- 3
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas y una operación inmobiliaria
- 4
Fue víctima de mala praxis al nacer y recién ahora, con 23 años, la Justicia fijó su indemnización