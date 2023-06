Revelaron cómo está Nicole Neumann en medio de la crisis por la supuesta denuncia de su hija Indiana

escuchar

Este martes, Cúneo Libarona, abogado de Nicole Neumann, brindó detalles sobre el estado de ánimo y cómo se encuentra la modelo tras la repercusión por la presunta denuncia que su hija Indiana habría establecido en su contra por aparentes maltratos durante la convivencia de la adolescente con su madre. Según informó el letrado, quien mantuvo una reunión este martes con Nicole, aseguró que “está muy triste”.

El abogado de Nicole Neumann reveló cómo se encuentra la modelo tras su conflicto familiar

Esta noche, Libarona dialogó con el equipo de LAM (América) y se refirió, entre otras cuestiones, a la situación compleja que atraviesa Neumann en cuanto a las presuntas acusaciones de una de sus hijas, quien de momento permanece junto a su padre, Fabián Cubero. Si bien el letrado habló de que de primera mano no hubo una denuncia oficial, las repercusiones de los señalamientos hacia la personalidad de Nicole y su rol como madre, afectaron plenamente a la modelo.

“¿Cómo está Nicole?”, consultó Ángel de Brito. “Hoy hablé con ella y estuve con ella”, comenzó Libarona y agregó: “Está muy triste, porque qué es lo que pasa en la realidad cruda… Seguramente sus hijas ya se enteraron en el recreo del colegio porque una madre le cuenta a su hija, la hija le cuenta a la hija de Nicole y bueno”.

“Todo esto genera una convulsión que no debería de suceder”, remarcó el abogado de la modelo. “Entonces, Nicole como madre tiene que estar conteniendo, consolando, tratando de explicar lo inexplicable. Y esto genera una revolución enorme. Hay llamados telefónicos de madres del colegio, de autoridades del colegio, permanentes, sobre qué está pasando”, indicó el letrado.

En ese sentido, Libarona insistió: “Perdón, pero esto, el disparador, son los dichos alocados de una abogada en un programa de televisión. Todas estas cosas no deberían de suceder”. Además, repitió: “Está triste y me consta, porque yo la conozco en su rol de madre y es una muy buena madre, es así”.

En ese instante, De Brito interrumpió al abogado de Nicole y acotó: “Lo contamos mil veces acá, con Yanina hemos viajado con ella y con sus hijas, con las dos más grandes y la verdad que vimos a una madre que se ocupó mucho. También lo vimos a Cubero”. Antes de concluir sobre el estado de la modelo, el conductor contó que durante el trabajo de Neumann como panelista a Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), ya se sentía incómoda por la constante presencia de los medios en la puerta del canal en busca de obtener más información sobre su enfrentamiento con su expareja. Es por ello que renunció al programa.

Cuál es el trasfondo del conflicto familiar entre Indiana, Nicole Neumann y Fabián Cubero

En diciembre del 2022, Indiana dejó el hogar que compartía con sus dos hermanas y su madre, Nicole Neumann, para mudarse con su padre, Fabián Cubero. Desde entonces, hubo especulaciones sobre los motivos de la decisión de la joven y sobre un polémico trasfondo.

Este lunes, Marcela Tauro en Intrusos (América) detalló que fue la propia adolescente quien habría denunciado a su madre por supuestas “agresiones”, las cuales dejó registradas en una grabación realizada con su teléfono celular. “Indiana, sintiendo lo que estaba viviendo como algo terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. Su papá le dijo que tenía que estar con su mamá porque era lo que correspondía. Lo que hizo la niña, muy hábilmente, grabó a su mamá para demostrar el maltrato del que era objeto”, comentó la abogada del exfutbolista, Lidia Rosenstei, en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe).

La abogada de Fabián Cubero detalló las agresiones que habría sufrido Indiana por parte de Nicole Neumann

Según dijo, Nicole se habría enojado tanto que le quitó el celular a su hija y a pesar de los pedidos de ser devuelto por tener información importante para rendir exámenes en la escuela, recibió negativas por parte de la modelo.

“Lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando y en esa grabación hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar”, explicó la letrada, que además pronunció que la jueza de la causa no escuchó estos audios a pesar de ser desgrabados por un perito especializado. Sin embargo, este martes, como se mencionó más arriba, el defensor de Neumann aseguró que de momento no habría ninguna demanda oficial.

