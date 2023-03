En un flash: el impactante vestido de novia de Selena Gomez y la decisión de vida de Suri Cruise que preocupa a su mamá, Katie Holmes

escuchar

Los famosos volvieron a ser captados por las flashes en sus salidas cotidianas y, también, en plenas jornadas laborales. Esto último le sucedió a la artista Selena Gomez , a quien se la vio luciendo un vestido de novia muy llamativo en el rodaje de la comedia Only Murders in the Building que protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short, además de ser una de sus productoras.

La cantante y actriz de 30 años usó un vestido de novia formal mientras filmaba escenas con sus coprotagonistas Martin Short y Steve Martin Splash News/The Grosby Group

Si bien no podemos precisar quién es el novio del personaje de Mabel, la segunda temporada concluyó con la aparición de Paul Rudd y con indicios de que su papel podría ser el interés romántico del de Gomez (para ello, se deberá apelar a los flashbacks). Además de Rudd, la nueva entrega de la exitosa y aclamada ficción sumó a sus filas a Jesse Williams y a la gran Meryl Streep.

Selena Gomez fue vista filmando Only Murders in the Building en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

En el adelanto de la nueva temporada, cuya fecha de estreno todavía no fue confirmada (recordemos que las primeras dos entregas se pueden disfrutar en la plataforma de streaming, Star+), podemos ver a la triple ganadora del Oscar como una de las actrices que forman parte del elenco de la obra dirigida por Oliver (Short) y coprotagonizada por Charles (Martin). La producción será nada menos que el epicentro del nuevo crimen a resolver. “¿Quiénes somos sin un homicidio?”, se pregunta el personaje de Gomez al encontrarse envuelta con sus amigos, nuevamente, en un asesinato.

Katie Holmes parece encantada con una llamada telefónica antes de dirigirse a una clase de baile en la ciudad de Nueva York, mientras su hija analiza su futuro TIDNY-13

También en Nueva York, Katie Holmes y Suri Cruise fueron vistas paseando por la ciudad. En una reciente publicación de The Daily Mail, se reveló que la joven de 16 años sigue sin tener contacto alguno con su padre, Tom Cruise, y que está analizando su futuro tras terminar la escuela secundaria.

De acuerdo a lo informado , la joven, que cumplirá 17 años el 18 de abril, “ya está analizando las universidades a las que aplicará para sus estudios e incluso ha enviado los papeles para algunas”. El medio también asegura que si bien su madre la está apoyando en cada paso, no puede evitar preocuparse. “Katie está muy orgullosa de su hija, pero también quiere que se quede con ella en Nueva York, es muy sobreprotectora”, comunicaron allegados a la actriz y directora. De la noticia también se desprende la revelación de que Suri no quiere, al menos por el momento, formar parte de la industria de Hollywood, y para ello está trazando su propio camino.

Suri Cruise cumple 17 años el mes próximo y ya está postulándose para universidades Backgrid/The Grosby Group

De todas formas, sí se suma a los proyectos que tienen a su mamá como figura, pero con un bajo perfil. Durante una entrevista con Yahoo! Entertainment, en donde habló de su nueva película, Alone Together, Holmes reveló que su hija puso su voz para interpretar la canción “Blue Moon”, un cover que realizaron para que suene durante los créditos iniciales.

“Siempre quiero el mayor nivel de talento en mis proyectos”, dio Katie, que también dirigió la película, al hablar sobre cómo surgió la colaboración con Suri. “¡Así que se lo pedí a ella! Tiene mucho, mucho talento. Dijo que lo iba a hacer y lo grabó, yo solo la dejé hacer lo suyo, porque así es como dirijo en general. Mi filosofía es: ‘Esto es lo que creo que todos queremos, hacé lo que quieras’”, explicó y añadió: “De hecho, también cantó en Rare Objects, la película que hicimos el otoño pasado”, reveló la realizadora sobre el largometraje basado en el bestseller de Kathleen Tessaro.

Sophie Turner y Joe Jonas cenaron al aire libre en la ciudad de Nueva York. La actriz británica vestía de manera informal con una chaqueta bomber, un sweater con capucha Frey, joggers a juego y zapatillas. Joe usó un gorro verde, un campera haciendo juego, jeans y zapatillas TIDNY-13

Por otro lado , Justin Bieber fue fotografiado, según comunicaron los paparazzi, “con pésimo humor”, mientras que Joe Jonas y Sophie Turner tuvieron un romántico almuerzo y fueron fotografiados luego del mismo; Melanie Griffith disfrutó de un día de compras y Pedro Pascal, de una jornada de ejercicio.

Con un look casual de suéter negro con mangas anchas y pantalones de jean, Melanie Griffith fue de compras en Beverly Hills Mega/The Grosby Group

A Justin Bieber se lo vio malhumorado mientras desayunaba solo en Bel Air Backgrid/The Grosby Group

El actor de The Last of Us revolucionó las redes en la previa a la entrega de los premios Oscar cuando celebró la candidatura de Argentina, 1985. En un posteo de Instagram, publicó fotos de la película e imágenes de archivo del Juicio a las Juntas.

La estrella de The Last of Us, Pedro Pascal, lució una remera vintage de los Lakers World Champions 2000 mientras corrió en Los Ángeles. Pascal completó el look con un par de pantalones azul marino ajustados y zapatillas blancas. El actor de 47 años acaba de celebrar el lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian a principios de este mes Backgrid/The Grosby Group

“Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia. Argentina, 1985 está nominada este año en los Oscar en la categoría Mejor film extranjero”, escribió el actor chileno, a quien el film de Santiago Mitre lo tocó de cerca por su propia historia familiar de exilio, angustia e incertidumbre.

