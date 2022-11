Las picadas del mundial: 5 opciones para ver los próximos partidos

Cambiá la cábala, cambiá el menú con estas propuestas para preocuparse solo por el partido y, más allá del resultado, comer rico y pasarla bien

Rodolfo Reich PARA LA NACION

Que no decaiga: ni el ánimo, ni el hambre. Lejos de una molesta madrugada a las siete 7 AM, esa misma que nos obligó a mirar el primer partido con ojos todavía somnolientos y la cama deshecha (casi como en una pesadilla), los próximos dos encuentros de la Argentina en el Mundial de Qatar se jugarán a las 16, horario ideal para reunirse con amigos y amigas alrededor de la pantalla de la TV, haciendo fuerza por el único resultado que nos sirve. Hoy sábado la Scaloneta jugará contra México y el miércoles siguiente el adversario será Polonia. Pero los partidos, como lo sabe todo hincha sufrido, no sólo se juegan en la cancha sino también en las casas, con los nervios a flor de piel y un dolor de estómago que solo se calma comiendo y bebiendo rico. Por eso, para el encuentro multitudinario, lo mejor es elegir una buena picada, que no requiera de demasiada vajilla ni hornallas. En esta nota, cinco picadas pensadas especialmente para disfrutar durante los partidos. Que nada ni nadie nos quite la ilusión y el placer de comer rico.

Picada mundialista por Sabores Federales

Lejos de los grandes focos, sin local a la calle pero con una concienzuda búsqueda de los mejores productores, Walter Eyaralar y Gabriela Moreno armaron en pandemia Sabores Federales, pequeña distribuidora de quesos y chacinados con el foco puesto en exclusiva en la calidad. A tono con la fiebre mundialista, para estos próximos días armaron combos con precio de oferta.

Dos picadas surtidas de diferentes valores y gran calidad de Sabores federales

Hay dos opciones, una de 1.35 kilos a $4400 (comen 4, pican 8); la otra de 1.7 kilos a $8300 (comen 6, pican 10). Entre los quesos, la segunda por ejemplo incluye 200 gramos de Stracco (el fantástico queso azul del productor Toro Azul, pyme cordobesa que no para de cosechar medallas de oro en concursos internacionales), también 350 gramos del Farcell de Fruit de Lait, otros 300 gramos del pecorino de Zampa (de leche de oveja), un Cabra Natural de Granja Verbena, una bondiola de Oncativo y aceitunas griegas. Instagram: @saboresfederales

Box mundial de Platos Listos

Realizar un buen delivery de platos terminados para calentar en casa es algo que muchos intentan, pero muy pocos logran realizar con verdadera calidad y sabor. Sin dudas, los creadores de Platos Listos están entre los mejores del rubro; y para demostrarlo, ahí está su Box Mundial, pensada en exclusiva para estas fechas futboleras. A diferencia de otras de sus ofertas, en este caso todo llega preparado para comer en el momento, “para que sólo tengas que concentrarte en el partido”, explican.

Picadas para el mundial

El box está pensado para cuatro personas (pican hasta 8) e incluye dieciséis sandwichitos de cuatro variedades distintas: pastrami ahumado con mostaza a la antigua y pepinillos, en pan de centeno orgánico; de bondiola ahumada con cebolla confitada y queso pastoril en mini pan de Viena; de milanesa napolitana de peceto en mignon de masa madre orgánica; y de un festivo vitel toné con huevo y alcaparras en pebete de harina orgánica. Sale $6800 y hay opción para dos personas a $4000. Instagram: @platoslistos

Dulces albicelestes

Si bien las picadas toman la delantera a la hora de esperar por los partidos, el horario de media tarde en el que se juegan también sirve de excusa ideal para darse un mimo goloso que haga subir la azúcar en sangre (y la consiguiente felicidad en el cerebro). De eso se trata la propuesta armada por la pastelera Juliana Herrera Dappe en Mada Patisserire, con su local ubicado en la parte residencial de Belgrano.

Picadas para el mundial

Todo puede arrancar con unos macarons bien argentinos (tapitas de color celeste y blanco con relleno patrio de dulce de leche, $2800 las ocho unidades) para seguir con el Box Dulce ($7500), una merienda completa que incluye un budín a elección, seis rogelitos, cuatro alfajores de maicena, dos cuadrados de coco con dulce de leche, dos brownies y cuatro cookies. Dirección: 3 de Febrero 1064. Instagram: @Madapatisserire.

Partidos gluten free

De un único local en Palermo, La Unión se convirtió a lo largo de los últimos tres años en una de las cadenas más respetadas y buscadas por todos aquellos que quieren evitar el gluten en sus comidas. Una panadería donde no faltan los sabores más queridos (sándwiches, facturas, scones, budines, tortas y más), pero todo 100% libre de TACC. Para los partidos de la selección nacional armaron dos combos para dos personas cada uno, tanto en versión dulce como salado. El primero incluye dos medialunas clásicas, una medialuna con chocolate, una pepa de almendra y membrillo, un scon y un alfajor de maicena, todo a imbatibles $1300.

Picadas para el mundial Shutterstock

Del lado salado, apuestan por dos chipas, un pan trenza, un scon de queso y parmesano y una medialuna con jamón y queso. Lo ideal: arrancar temprano con el salado y una cerveza/vino, para seguir en el entretiempo con la merienda, café y mate. Sucursales en Instagram: @launionglutenfree.

Chorizeada goleadora de Il Salumiere

Lo que comenzó como un hobby familiar, haciendo chacinados para comer en la propia casa y compartir con amigos privilegiados, se convirtió en un emprendimiento comercial con fieles fanáticos por detrás. Ariel Signetti está a cargo de Il Salumiere, donde recupera recetas criollas de los campos pampeanos (esos donde el ombú recorta en el horizonte) y les suma la tradición inmigrante italiana que corre por sus venas.

Picadas para el mundial

Para celebrar la puesta a punto de los partidos, Il Salumiere acaba de anunciar una promo con 15% de descuento en su tienda on line destinado a una chorizeada previa al partido. Todos están elaborados con 80% pulpa de jamón de cerdo y 20% de tocino, hidratados con vermú, y a partir de esa base suman opciones: tradicional, con queso azul, con mozzarella y morrones (los quesos son de Tregar) y uno muy especial de cordero que lleva también tocino, además de ají molido ahumado y dulce de membrillo casero. Instagram: @ilsalumiereok (código de descuento: VAMOSARGENTINA).