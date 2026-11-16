Bernardo Stamateas, psicólogo: “Tenemos que amigarnos con los cambios, dejar de resistirnos y aceptar que son inevitables”

Sin cambio no hay crecimiento ni mejora. Para crecer y avanzar en la vida, necesitamos cambiar. Pero ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? Por lo general, nos decidimos cuando, después de crecer durante un tiempo, alcanzamos una meseta y comenzamos a declinar. Es casi una ley de la vida. Sin embargo, no es entonces cuando deberíamos hacerlo, sino, por el contrario, cuando nos va bien. El cambio tiene que venir impulsado con la “fuerza del bienestar”. Por ejemplo, el mejor momento para buscar trabajo no es cuando lo perdimos, sino mientras todavía lo tenemos. Porque, si recibimos un “no” como respuesta, no nos invade la ansiedad de quedarnos sin ingresos. Lo ideal, entonces, es cambiar de trabajo cuando aún lo tenemos.

Por eso, debemos aprovechar los buenos momentos para tomar impulso y hacer todas las modificaciones necesarias. Ahora bien, ¿cuál es el cambio que más te cuesta y sabés que estás necesitando?

Para lograr modificar eso que nos resulta difícil, tenemos que amigarnos con los cambios, dejar de resistirnos y aceptar que son inevitables. Todos vamos mutando con los años, porque la vida implica cambio constante. Quien se resiste, algo típico de la gente rígida, termina quebrándose. En cambio, si tomamos el cambio como si fuera una ola, podemos hacer como los surfistas profesionales: subirnos a ella y dejar que nos lleve. En definitiva, si sos rígido, vas a sufrir; si sos flexible, vas a crecer.

¿Cómo nos damos cuenta de que necesitamos hacer un cambio?

Es sencillo: cuando disfrutamos del éxito, debemos utilizar el cambio para mejorar; y, cuando conocemos el fracaso, debemos usarlo para crecer. Sucede lo mismo en aikido, donde el practicante hace uso de la fuerza del oponente y, cuando este intenta golpearlo, aprovecha ese impulso para derribarlo sin dañarlo.

Pero ¿por qué casi siempre decidimos cambiar después de que nos sucede algo negativo? Porque no nos queda otra opción: o cambiamos o cambiamos. A la mayoría de nosotros, no nos gustan los cambios, ya que lo nuevo nos genera ansiedad, mientras que en las mesetas nos sentimos seguros. Por eso es tan saludable abrazar la novedad a diario, sin resistirnos, porque en ella encontramos una fuente de motivación.

Mucha gente nunca cambia nada, ni las ideas ni los muebles (más allá de lo económico y, por supuesto, en sentido metafórico), y la vemos igual toda la vida. Sin embargo, para alcanzar nuestra mejor versión tenemos que quebrar la resistencia y abrirnos al cambio, y, si eso nos cuesta mucho, comenzar por algo pequeño. No es necesario que el primer cambio sea grande, porque después le iremos sumando otro, y otro más.

Desarrollemos el hábito de hacer pequeños cambios a menudo, ya que cambiar es una señal de que estamos vivos. Y preguntémonos a diario: “¿Qué puedo hacer hoy para estar mejor o para que el otro esté mejor?”. Cualquier cambio, por mínimo que sea, tiene el poder de provocar con el tiempo una gran mejora.