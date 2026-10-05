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Las ventajas en la personalidad que tienen las personas con muchos tatuajes, según la psicología

Un estudio comparó diferentes individuos con diseños y patrones hechos en su piel en contraposición a los que no; los investigadores indicaron los beneficios en la autoestima del primer grupo

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La psicología asegura que las personas con tatuajes tienen ventajas en la personalidad
La psicología asegura que las personas con tatuajes tienen ventajas en la personalidad(Fuente: Pexels)

Durante mucho tiempo los tatuajes fueron demonizados y las personas que los portaban eran sectorizadas o señaladas como un grupo particular de la sociedad. Con el paso de los años y el recambio generacional, esa visión dejó de tener efecto y en la actualidad más individuos se animan a llevar un diseño con tinta en la piel. Por ese motivo, expertos en salud mental analizaron los comportamientos de estos sujetos y hallaron que hay hasta seis ventajas en la personalidad frente a aquellos que no tienen nada.

La investigación se publicó en Psychological Reports y consistió en reunir a 540 voluntarios con y sin tatuajes. De acuerdo a los datos preliminares, los tatuados obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en extraversión, búsqueda de experiencias y necesidad de singularidad.

Las personas con tatuajes tienen aversión a vivir sin límites y a probar cosas nuevas
Las personas con tatuajes tienen aversión a vivir sin límites y a probar cosas nuevas(Fuente: Pexels)

Las ventajas de usar tatuajes

Los especialistas notaron que hay seis puntos a favor en la personalidad de aquellos que tienen muchos o al menos un tatuaje:

  • Mayor aversión a experimentar: Los individuos con múltiples tatuajes no tienen miedo de probar cosas nuevas. Se atreven a enfrentar lo desconocido y son conscientes de que un cambio puede afectarles para toda la vida.
  • Mejor interacción social: Los sujetos con tatuajes tienden a construir lazos de amistad sólidos y pueden romper la barrera de la timidez de una forma más fácil al hablar con un desconocido.
  • Osadía: Las personas con muchos tatuajes se atreven a ir por experiencias nuevas, a probar lo desconocido, sin miedo al qué dirán.
  • Más amor propio: Los individuos con tatuajes escapan a las modas y estereotipos sociales y prefieren vivir con eso que los hace felices.
  • Identidad definida: Tienen una homogeneidad entre su personalidad y lo que pueden expresar con ella. Hace piel esa conexión entre sus características íntimas y lo que los define.
  • Individualistas: El tipo de persona que tiene tatuajes no tiene pudor, represión o temor por seguir a su corazón y sus deseos, aunque vaya contra la corriente.
Quienes usan tatuajes escapan a los estereotipos sociales y son más osados
Quienes usan tatuajes escapan a los estereotipos sociales y son más osados(Fuente: Pexels)

Pese a las diferencias halladas entre personas con y sin tatuajes, los analistas insistieron en que esta investigación abarcó a un grupo pequeño de personas y que hacer una generalidad de estos sesgos no podría ser apropiado, ya que hacen falta más estudios al respecto.

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