Las ventajas en la personalidad que tienen las personas con muchos tatuajes, según la psicología

Durante mucho tiempo los tatuajes fueron demonizados y las personas que los portaban eran sectorizadas o señaladas como un grupo particular de la sociedad. Con el paso de los años y el recambio generacional, esa visión dejó de tener efecto y en la actualidad más individuos se animan a llevar un diseño con tinta en la piel. Por ese motivo, expertos en salud mental analizaron los comportamientos de estos sujetos y hallaron que hay hasta seis ventajas en la personalidad frente a aquellos que no tienen nada.

La investigación se publicó en Psychological Reports y consistió en reunir a 540 voluntarios con y sin tatuajes. De acuerdo a los datos preliminares, los tatuados obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en extraversión, búsqueda de experiencias y necesidad de singularidad.

Las personas con tatuajes tienen aversión a vivir sin límites y a probar cosas nuevas (Fuente: Pexels)

Las ventajas de usar tatuajes

Los especialistas notaron que hay seis puntos a favor en la personalidad de aquellos que tienen muchos o al menos un tatuaje:

Mayor aversión a experimentar: Los individuos con múltiples tatuajes no tienen miedo de probar cosas nuevas. Se atreven a enfrentar lo desconocido y son conscientes de que un cambio puede afectarles para toda la vida.

Los individuos con múltiples tatuajes no tienen miedo de probar cosas nuevas. Se atreven a enfrentar lo desconocido y son conscientes de que un cambio puede afectarles para toda la vida. Mejor interacción social: Los sujetos con tatuajes tienden a construir lazos de amistad sólidos y pueden romper la barrera de la timidez de una forma más fácil al hablar con un desconocido.

Los sujetos con tatuajes tienden a construir lazos de amistad sólidos y pueden romper la barrera de la timidez de una forma más fácil al hablar con un desconocido. Osadía: Las personas con muchos tatuajes se atreven a ir por experiencias nuevas, a probar lo desconocido, sin miedo al qué dirán.

Las personas con muchos tatuajes se atreven a ir por experiencias nuevas, a probar lo desconocido, sin miedo al qué dirán. Más amor propio: Los individuos con tatuajes escapan a las modas y estereotipos sociales y prefieren vivir con eso que los hace felices.

Los individuos con tatuajes escapan a las modas y estereotipos sociales y prefieren vivir con eso que los hace felices. Identidad definida: Tienen una homogeneidad entre su personalidad y lo que pueden expresar con ella. Hace piel esa conexión entre sus características íntimas y lo que los define.

Tienen una homogeneidad entre su personalidad y lo que pueden expresar con ella. Hace piel esa conexión entre sus características íntimas y lo que los define. Individualistas: El tipo de persona que tiene tatuajes no tiene pudor, represión o temor por seguir a su corazón y sus deseos, aunque vaya contra la corriente.

Quienes usan tatuajes escapan a los estereotipos sociales y son más osados (Fuente: Pexels)

Pese a las diferencias halladas entre personas con y sin tatuajes, los analistas insistieron en que esta investigación abarcó a un grupo pequeño de personas y que hacer una generalidad de estos sesgos no podría ser apropiado, ya que hacen falta más estudios al respecto.