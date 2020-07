Laurita Fernández y su cariñoso mensaje por la recuperación de Fede Bal

Laurita Fernández se manifestó muy feliz por la recuperación de su ex pareja. Crédito: Captura Instagram

Días atrás, Fede Bal anunció públicamente que desapareció el tumor que le encontraron en el intestino. La repercusión tanto de sus seguidores, como de sus amigos y familiares fue inmediata y entre ellas se destacó la de Laurita Fernández, quien se manifestó muy contenta por la recuperación de su ex novio.

"Lo de Fede fue una noticia maravillosa y me puso muy feliz. Imagino cómo habrán vivido todo este proceso y este desenlace hermoso me puso muy contenta. Y quise mandarle un mensaje de cariño, aliento y apoyo", expresó Fernández durante una entrevista radial con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

La bailarina hacía alusión al mensaje que envió, cuando Bal anunció la buena noticia en su cuenta de Twitter. "¡¡¡Vamos!!!", escribió Fernández, mientras que él respondió: "Te adoro Lau, desde siempre".

Bal y Fernández comenzaron a salir en marzo de 2017, luego tuvieron algunos ideas y vueltas, fueron compañeros en Bailando por un sueño y terminaron su relación en mayo de 2018.