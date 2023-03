Le arrebató un celular iPhone 13 a una mujer y cuando lo capturaron pidió perdón de rodillas

escuchar

De rodillas y dando a entender que estaba muy arrepentido por lo que hizo, un ladrón le pidió perdón a una mujer a la que le había robado un celular. El singular caso se presentó en Lima, Perú, y fue registrado en un video grabado por el usuario de TikTok @cpradopepe, quien hace parte de la Policía Nacional de Perú (PNP).

En el material audiovisual se puede ver el momento cuando el delincuente, de rodillas, le implora perdón a su víctima tras ser detenido por las autoridades. “Señorita, disculpe, es la primera vez que lo hago. Amiguita, no seas malita, perdóname. Por favor, te lo pido”, clamó el hombre.

El hombre fue capturado por la Policía (Captura video)

Según lo informado por Yahoo News, la víctima del robo es una joven que iba como pasajera en un bus. “Estaba sentada en el carro, en la Venezuela, estaba así, entretenida y bajó, me arrebató el teléfono y se fue corriendo”, contó la mujer.

La joven pensó en no hacer nada para recuperar su iPhone 13, pero en el colectivo le dijeron que se bajara, que en la calle había un policía que podía perseguir al ladrón. “Yo me iba a ir de largo, pero el chico, el cobrador, me dijo: ‘bájate que está el policía y lo ha perseguido”, declaró la joven.

Robó un celular y rogó por ser perdonado

Luego de que la Policía capturó al ladrón, la mujer le dijo a las autoridades: “Este es mi celular, un iPhone 13, está sin el case (la carcasa), porque lo quitó, pero este es el mío”, dijo la mujer, según el medio mencionado.

La Policía le solicitó el celular a la joven para reportar el caso ante una comisaría. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en Perú se registran, en promedio, 4.581 robos de móviles por día.

EL TIEMPO (GDA)