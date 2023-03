Descubrió que su novio tenía una doble vida por un video de TikTok

escuchar

En mediados de los años 2010, se popularizó el término storytime entre la comunidad de las redes sociales: normalmente eran vídeos extensos de Youtube, de usuarios contando situaciones o sus anécdotas peculiares. Dicho término regresó con TikTok de forma más reciente entre los usuarios que aprovechan la plataforma para subir vídeos en los que ellos mismo narran sus vidas. Tal es el caso Mari Arévalo Serna, quien se viralizó al contar cómo descubrió que su novio le era infiel.

La joven colombiana aprovechó para contar de una manera bastante entretenida la curiosa forma en que se dio cuenta que su exnovio la engañaba. Para empezar, hace un contexto de la relación: duraron 11 meses, de los cuales los primeros fue todo “color de rosa”. Sin embargo, a mediados de la relación, él se volvió “tóxico” y le hacía comentarios fuera de lugar.

Se enteró por TikTok sobre la infidelidad de su pareja

Un día, la pareja salió a comer, se encontraban en un momento bueno del noviazgo y él le dijo: “Cuando estamos bien, no me dan ganas de colocar los cachos (cuernos)”. En su momento, la joven no entendió a qué se refería y decidió pasar por alto el comentario. La pareja llegó a un punto de indiferencia en el que “él llegaba a la casa, sólo se saludaba y cada quien se ensimismaba en sus cosas”.

En esa dinámica, Paula se encontraba viendo la red social Tiktok antes de dormir cuando un vídeo de una chica le llamó la atención, ella sabía que su novio la conocía porque una vez lo ‘pilló’ viendo un vídeo de otra mujer.

Paula revisaba el perfil, en específico, dos vídeos que tenía fijados esta mujer uno de ellos decía: “Siempre me pregunté cómo me vería con los ojos azules”. Acto seguido aparecía una foto de ella con el novio de Paula quien tenía los ojos de ese color, acompañado de un texto que lo confirmaba todo: “Se me ven muy bien”.

Paula lo asimiló rápidamente y le preguntó que desde hace cuánto no veía a la muchacha, a lo que le responde que “tres años”. Para ella, resultaba muy extraño porque en segundo vídeo, que era reciente, salía esa pareja besándose e incluso, él estaba usando una prenda obsequiada por Paula.