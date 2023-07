Tiene 81 años, dejó los miedos de lado, sacó el registro de conducir y compartió una contundente reflexión

escuchar

“Soy una mujer al volante”. Con esta frase, Gloria Marta Salvati García presentó su historia en el grupo de redes sociales Mujeres al Volante y enumeró los motivos por los cuales pausó una de sus mayores satisfacciones: conducir un vehículo. Acto seguido, reveló que su meta a corto plazo será aprobar el carnet profesional a los 81 años y dejó un mensaje para aquellas personas que se encuentran en una situación similar. La publicación se viralizó inmediatamente y miles de usuarios la felicitaron por la promesa que hizo. En diálogo con LA NACION, aseguró: “Se puede lograr a cualquier edad”.

Según reveló la mujer, oriunda de Mar de Ajó, Buenos Aires, tenía esta tarea pendiente en su lista de proyectos. Una vez que se dispuso a emprenderla, tomó la decisión de pedirle a su hijo que le arregle su querido Fiat 600, popularmente conocido en la Argentina como “Fitito”, uno de los autos emblemáticos de la década de 1960, que tenía guardado en su garage. Sin embargo, nunca esperó la sorpresa que le esperaría: el hombre le regaló un 0 KM para que disfrute de estar al volante.

En un clip que compartió la comunidad en su cuenta de Instagram, dio detalles de esta historia que cautivó a más de una persona. “Hola, buenas tardes, soy una mujer al volante. Decidí capacitarme para salir a la calle segura con Ariel en la autoescuela ‘Adm’ en Mar de Ajó. Las invito a todas las mujeres que se animen porque no es imposible, todo se puede en la vida. Lo quiero disfrutar los años que me quedan”, expresó.

"No hay edad para aprender", sostuvo Gloria

Tras la repercusión de sus palabras, que se convirtieron en motivación para muchas mujeres, Gloria habló con este medio y especificó cuáles fueron los motivos por los que dejó de hacer una actividad que disfrutaba desde hacía años.

“Había dejado de salir a manejar con mí Fitito modelo 67. Era un auto viejo y tenía problemas nuevos todos los días. Un día mi hijo me propuso restaurarlo, se lo llevó y apareció el día de mi cumpleaños número 81 con un Fiat Mobi. Ahí tomé conciencia de que no podía salir a manejar sin actualizar la Licencia Nacional de Conducir”, explicó.

El "Fitito" que Gloria tenía guardado en el garage de su casa Gentileza

El momento en el que se topó con una escuela de manejo

Preocupada por perder la práctica y de presentar temores frente al volante, se comunicó con una escuela de manejo con el propósito de llevar esta etapa con total responsabilidad.

Gloria se dispuso a sacar el carnet nacional de conducir y dejó un mensaje destinado hacia aquellas mujeres que se encuentran en una situación similar Instagram

“Había visto por el pueblo los autos de la autoescuela. Me conecté con ellos y evacuaron todas mis dudas. Pensaba que a mi edad no iba a lograrlo, pero son profesionales de excelencia. Comenzamos con las clases y les llamó la atención como, a mi edad, conservo los reflejos y el poder de concentración”, mencionó con orgullo.

La preocupación a la hora de manejar

A pesar de que ya conocía la técnica para hacer funcionar de manera controlada un vehículo, su mayor inquietud en un principio era si era capaz de obtener la anhelada licencia. No obstante, se percató de que, con un poco de dedicación, todo puede ser posible.

“Pensaba si la edad podría ser un inconveniente. Pero, la autoescuela me devolvió la fe. Creo que todo se puede lograr a cualquier edad”, sostuvo en cuanto a la meta que llevará a cabo en lo que queda del 2023.

Desde que decidió tomar clases con su auto nuevo las mejoras son más que evidentes, tal y como lo muestran los videos que su instructor publicó en Instagram. “La principal motivación fue el regalo de mi hijo. Él sabe que amo la libertad, no depender de que me lleven o me esperen cuando quiero salir. Me gusta despejarme, ir a tomar un té con mis amigas, los domingos no quedarme sola en mi casa”, enumeró sobre las ventajas de depender de uno mismo a la hora de trasladarse desde un sitio a otro.

Uno de los videos que compartió la escuela de manejo

Hacia el final de su relato, aseguró que al día de hoy superó aquellos sentimientos negativos que tanto la inquietaban. En ese sentido, dejó un mensaje esperanzador para aquellas personas que se encuentran en una situación similar.

“Durante varios años mi esposo, ya fallecido, decidía todo: cómo y cuando. Decía que las mujeres al volante eran un peligro constante. A todas las mujeres que pasan por lo que yo viví, que piensan que ya no lo van a lograr, están equivocadas. Es cuestión de mentalizarse, de autovalorarse y darle para adelante. Todo se puede y no hay edad que lo impida”, concluyó.

La viralización del posteo fue tal, que recibió más de 1500 Me gusta y cientos de comentarios. Asimismo, la historia dio pie para que se genere un espacio de descargo emocional. “Un ejemplo a seguir, no hay edad para realizar objetivos y metas” y “Maravilloso Gloria, y yo pensando que a los 59 ya no tenía chance”; fueron algunos de los mensajes más destacados por parte de mujeres que se emocionaron con su historia.

Por otro lado, la autoescuela en cuestión también aportó algunas palabras y felicitaron a Salvati por todo el esfuerzo que realiza día a día: “Como bien relatan en Mujeres al Volante, hemos recibido a Gloria como alumna y a muchas más que están en su misma situación. Esta historia es una manera de reflejar la problemática de muchas mujeres que quedaron viudas, solas o simplemente por el hecho del miedo y los prejuicios. Por eso hoy les decimos anímense, sigan sus sueños, objetivos, metas y deseos porque todo se logra en la vida”.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación Instagram

El grupo que difundió la historia de Gloria

Mujeres al Volante fue creado en 2009 y es la primera comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. “Propone un espacio que brinda talleres sobre miedo a conducir, asesoradas por especialistas en la materia. También se las informa a las mujeres para que sepan cambiar un neumático, un foco de luz y todo tipo de cuestiones que se interpongan al volante”, explicó la encargada de la comunicación y prensa, Jimena Olazar, en una entrevista con este medio.

“El propósito es que logren su propia autonomía y que saquen su licencia de conducir por primera vez o la empiecen a utilizar. Las acompañamos en el momento que desean y después en toda su experiencia. Con los talleres buscamos que tengan otros conocimientos, como por ejemplo saber cuáles son los modelos de autos que salen al mercado o cuándo deben cambiar el aceite, entre otras cuestiones”, aclaró. A su vez, el programa trabaja para que alcancen diversos logros en función a su propio bienestar: “Hablamos de calma y postura al volante, manejo seguro, programa de RCP y primeros auxilios”.

El logo de Mujeres al Volante, la comunidad que ayuda a que cientos de personas se animen a enfrentar sus miedos y saquen su licencia de conducir Facebook Mujeres al Volante

Las palabras de la protagonista se sumaron a la variedad de historias por parte de aquellos que se propusieron el mismo objetivo. Con tenacidad, esmero y valentía, su rutina dio un giro radical y hoy se convirtió en el claro ejemplo de que se puede salir adelante.