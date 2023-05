Es belga y contó las 5 cosas que más lo sorprenden de Argentina: “Pierdo mucha plata”

escuchar

La idiosincrasia de cada país esconde misterios y particularidades que los turistas deben asimilar. Como parte de las costumbres de cada nación, quienes llegan a la Argentina se encuentran con un mundo diferente al de su origen y utilizan las redes sociales para poder manifestarlo en videos.

Así fue como un turista de nacionalidad belga llamado Stavy explicó, en un contenido que compartió en TikTok, las cinco cosas que le resultan extrañas del país. Desde la economía hasta la confección de un enchufe, esta persona deslizó ítem por ítem las particularidades de la Argentina, un país que recibe muchísimos turistas a cada año.

En primer lugar, Stavy se refirió a los enchufes como una particularidad que tiene el país. Con diferentes conexiones y voltaje, esta persona aseguró: “No se pusieron de acuerdo cómo van las patitas: si van para un costado, o como en Europa. Por suerte me llevo bien ahora con eso”.

Otra de las quejas que más asidero tuvo entre sus seguidores es la endeble economía del país, marcada por una alta inflación y la suba de los valores: “Los precios cambian de un día al otro por la inflación. En algunos lados, los productos están a un precio “simple” y en otro al “doble”. Pierdo mucha plata”, aseguró, indignado.

En orden cronológico, este turista de Bélgica siguió enumerando qué acciones realizan los argentinos y de las cuales aún no se adaptó: “Acá practican deportes muy tarde. Todavía no me acostumbro a que me inviten a jugar al pádel a las 12 de la noche”.

Un turista de Bélgica contó qué cosas le sorprendieron de Argentina

Al llegar a la cuarta parte, esta persona se adentró en el mate, una de las costumbres que más asidero tiene en el país y que puede ingerirse en cualquier horario del día, algo que le resultó maravilloso al extranjero: “No podía entender que la gente tome esa bebida, me parecía muy feo. Pero ahora lo tomo mañana, día, noche, todo el día. Soy un adicto”, aseguró el hombre que aparece en el video con una remera negra.

Por último, el creador de este contenido subido a la cuenta @micaystavy, puntualizó en la cantidad de personas que pueden subirse a una moto, algo que le generó mucha intriga y miedo: “Se pueden ver familias enteras en una moto. Una vez me sorprendió porque vi como seis personas arriba de una”, sostuvo. Y en esa misma línea, agregó: “A mí me parece un poquito peligroso”.

Con 25 mil visualizaciones en el video, el turista belga expresó sus cinco razones por las que Argentina le parece un país fuera de lo común y a partir de ese momento, tras publicarlo, abrió el debate en los comentarios, un lugar que él marcó como la “zona de puteadas” debido a algunos haters de su contenido.

“Literal, a mí siendo argentina también me sorprende lo de las motos”; “Argentina es un país hermoso y con todas las condiciones para ser potencia mundial, pero está muy mal administrado”; “Definitivamente con el mate podemos conquistar el mundo” y “Bienvenido a la Argentina”, fueron las menciones más destacadas.

LA NACION