Licuar cáscara de banana con vinagre: usos caseros y beneficios para plantas y hogar

Cada vez son más las personas que eligen soluciones prácticas y naturales para cuidar el hogar y el jardín. Entre esas alternativas aparece una receta sencilla: licuar cáscaras de banana con vinagre.

Lo interesante es que esta mezcla sirve tanto como fertilizante para las plantas como para mejorar el ambiente en casa.

Aporte de nutrientes y mejora del suelo

La cáscara de banana es conocida por ser rica en minerales como potasio, fósforo y calcio, esenciales para que las plantas crezcan fuertes y con buen follaje. Si a eso se le suma el vinagre, que contribuye a acidificar el sustrato y favorece la absorción de nutrientes, el resultado es un fertilizante líquido completo y de fácil aplicación.

Se pueden usar para platos dulces y salados.Foto: Pexels.

Cómo usarlo en las plantas

Preparar esta mezcla es muy simple:

Colocar una cáscara de banana en la licuadora.

Agregar medio vaso de vinagre blanco.

Procesar hasta obtener una preparación homogénea.

Diluir en agua y aplicar sobre la tierra una vez cada 15 días.

Con este uso, las plantas muestran hojas más verdes, flores con mayor vitalidad y un aspecto renovado en poco tiempo.

Aliado dentro de casa

Además de su rol como fertilizante, esta combinación puede aprovecharse como neutralizador de olores. Basta con colocar un frasco abierto con un poco de la preparación cerca del tacho de basura para reducir los aromas desagradables de la cocina.

Un detalle a considerar

Al aplicarlo en plantas conviene tener presente el tipo de suelo. No todas las especies requieren el mismo nivel de acidez, por lo que vale la pena conocer el pH del sustrato antes de usarlo de forma habitual.