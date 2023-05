Lo expusieron por la técnica de un ejercicio y salió al cruce: “Por estas cosas la gente no se anima a ir al gimnasio”

escuchar

Hay ocasiones en las que las personas transgreden la privacidad de otros y utilizan sus respectivas redes sociales para exponerlos ante miles de usuarios. Tomás Mazza, un reconocido influencer fitness argentino, fue unas de las tantas víctimas que vivió esta desfavorable modalidad. En su cuenta de Twitter, le respondió a una joven que le sacó una fotografía en un gimnasio y le criticó la manera en la que hacía los ejercicios. Rápidamente, el posteo se volvió viral y abrió un debate que incluye un sinfín de opiniones.

En una publicación que hizo en la red del pajarito, el joven reflexionó sobre el hecho para evitar que se repita o replique en otros espacios públicos. “Una flaca me sacó una foto para descansarme por mi técnica de remo (la cual no está mal, pero no viene al caso)”, introdujo en el posteo junto a la captura que hizo la joven en cuestión vía Instagram.

La foto de Instagram que la joven compartió en su cuenta de Instagram y que Mazza reposteó en Twitter

“Por estas cosas la gente no se anima a ir al gimnasio, por gente como Camila que saca foto o graba para reírse de esa persona. Tremendo como está la sociedad”, aseveró. En cuestión de días, el descargo obtuvo miles de visualizaciones y dio pie para que sus seguidores se sumen a la discusión a través de diversas reacciones.

“Por eso en mi gimnasio está prohibido usar el celular mientras entrenás. Tenés que dejarlo en el locker, cosa que me parece perfecto”, apuntó una usuaria. “Parece que Camila necesita más músculo en su sentido común que vos en tus brazos. Pero no te preocupes, seguí remando con esa técnica tuya y dejá que los demás se diviertan sacando fotos, al fin y al cabo, el ejercicio es para sentirse bien con uno mismo, no para impresionar a nadie”, sostuvo otro.

Por otro lado, muchos se refirieron a la técnica específica que el hombre llevó a cabo y se mostraron furiosos por el planteo que le hicieron.

Cientos de personas reaccionaron ante el descargo de Mazza Twitter

“Las veces que fui al gimnasio y hago cosas que quizás para muchos es erróneo hacerlas… A veces creo que no hay formas correctas o incorrectas, cada cuerpo y técnica es distinta”, “Para mí no lo hiciste mal, aunque no se debería opinar de los demás”, “Qué exagerada, no había necesidad de hacerte un escrache así. Me gustaría saber cómo ella realiza los ejercicios y después que opine”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Luego de sus dichos, Mazza le puso un poco de humor a la situación y posó en el gimnasio para demostrar que, ante cualquier comentario malintencionado, se debe responder de una manera ingeniosa. “Gracias a esa técnica tengo esta espalda”, escribió en la caja de comentarios.

La imagen que compartió en su cuenta de Twitter

Pese al inconveniente, lo cierto es que el joven emprendió un largo camino en este último tiempo en relación con la vida saludable y desde hace varios años ayuda a que otras personas incursionen en el mundo fitness.

Asimismo, mantiene contacto con sus miles de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, donde intercambia puntos de vista acerca del entrenamiento y a su vez muestra todos los detalles de su rutina diaria, que incluye paseos, streaming y pormenores que le suceden en diversos espacios públicos.

