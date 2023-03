Lollapalooza Argentina: las tribus de jóvenes dijeron presente con la autoexpresión como bandera

escuchar

Una vez más y en su edición más reciente, el Lollapalooza Argentina celebra la música contemporánea con una nueva ola de artistas internacionales que van desde Billie Eilish, Drake, Lil Nas X, Rosalía, The 1975, Jamie XX y Kali Uchis, entre otros; hasta talentos locales de renombre tales como María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi. La cuenta regresiva ya terminó y el festival inauguró la jornada con un line up imperdible, de la mano de looks y estilos originales tanto de los asistentes como de los artistas.

Benetton Perfumes estuvo presente en el Lollapalooza Argentina

Desde el 17 al 19 de marzo, “House of Benetton” desembarca en el “Lolla” con un espacio inclusivo con experiencias multisensoriales e inmersivas en el marco de la presentación de su lanzamiento más reciente, “We Are Tribe”, una fragancia masculina que invita a tomar la iniciativa y el protagonismo por medio de la autoexpresión. Y es que Benetton Perfumes asume una vez más el compromiso de darle a los jóvenes una herramienta para que logren sentirse parte de algo más grande, sin perder aquello que los hace únicos e inigualables.

Benetton Perfumes estuvo presente en el Lollapalooza en el marco del lanzamiento del perfume “We Are Tribe”. Photographer:Leo Curatella

José Gimenez Zapiola, o más conocido como “El Purre”, es el artista que se proclama como embajador de “We Are Tribe”, encarnando los valores predominantes del perfume cimentados en “lo real”. Entre los asistentes, Nico Occhiato, Manu Dons, Manu Viale y Cande Vetrano dijeron presente de la mano de “El Purre”, quien recorrió cada espacio de “House of Benetton”, que este año sorprendió por su propuesta integral de realidad virtual, videos inmersivos, photo opportunity, una terraza vip y un sector con todas las fragancias de la marca.

De todos para todos

En esta oportunidad, la inclusión es el eje principal de la propuesta, en el marco de un festival que cada año se consolida como uno de los más emblemáticos de los últimos tiempos. Durante tres jornadas, miles de jóvenes provenientes de distintas partes del país se reúnen para celebrar la autenticidad y el poder personal que los hacen únicos. No es casualidad que la consigna de “We Are Tribe” rece “De todos y para todos”. Nadie quiere quedarse afuera de esta fiesta, y por ello Benetton Perfumes sumó un “We Are Tribe Bus” para movilizar a los participantes de manera gratuita desde el Malba hasta el festival, desde el 17 al 18 19 de marzo inclusive.

El sentido de comunidad, el hecho de pertenecer a algo más grande y aún así permanecer en la autenticidad, son algunos de los atributos de “We Are Tribe”, que toma estos hechos como una filosofía de vida donde la igualdad y el amor sin barreras actúan como motor.

Cande Vetrano, entre las invitadas a vivir una experiencia inmersiva y multisensorial en el espacio de Benetton Perfumes. Photographer:Leo Curatella

Inspirado en un hoodie, una prenda de moda icónica y atemporal, el diseño del frasco representa a toda una generación que alza su voz y se proclama tal como es, sin disfraces. En su esencia, la fragancia es una juvenil oleada de frescor marino que se funde con el carácter y la masculinidad de las maderas y el ámbar. Con un espíritu de proactividad y lleno de energía, se trata de una fuente de inspiración para impulsarte a alcanzar todos tus objetivos.

Con un 96% de ingredientes de origen natural, además de vegana, “We Are Tribe” viene en un frasco biodegradable gracias a su composición hecha a partir de un 20% de cristal reciclado y cartón obtenido a partir de fuentes responsables (FSC).

