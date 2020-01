Los 10 libros más abandonados

La red Alibrate presenta su ranking de los diez libros más abandonados

No todos los libros son para todos los lectores. Cuando la lectura no atrapa, desistir se vuelve necesario para dar paso a otra que realmente interese. Alibrate presenta su ranking de los diez libros más abandonados por su red de lectores. A continuación sus comentarios.

Ulises de James Joyce

Puntuación: 7,7

"Ulises" de James Joyce

"Una obra maestra. Atravesar las casi 700 páginas de lo mejor de Joyce es toda una experiencia. Me costaron las partes más densas pero me ayudó muchísimo el libro Ulises. Claves de lectura, de Carlos Gamerro".

After de Anna Todd

Puntuación: 6,6

"After" de Anna Todd

"Poca literatura y una enorme dosis de segregación. La brújula moral apuntando al lado contrario, o a ninguno. Fenómeno mediático, indudablemente, con una 'monstruosa inversión de valores', parafraseando a Huxley. Lo peor es que es una saga".

Rayuela de Julio Cortázar

Puntuación: 8,4

"Rayuela" de Julio Cortázar

"Es un libro raro, atípico, se sale de lo común, ha revolucionado la literatura. Pero no es un libro que recomendaría a nadie, creo que al ser tan particular es imposible saber si a alguien le va a gustar o no de antemano. Esto se comprueba con lo disimiles que son las reseñas y los puntajes. No digo que sea malo o bueno, sino que cada uno lo tiene que leer para comprobarlo".

La Divina Comedia de Dante Alighieri

Puntuación: 8,4

"La Divina Comedia" de Dante Alighieri

"El infierno descrito por Dante no tiene precedentes. Lastimosamente, a mi parecer, el purgatorio se vuelve un poco tedioso, por no hablar del paraíso. Jamás pensé decir que el infierno sería más llamativo que el paraíso".

El teorema Katherine de John Green

Puntuación: 6,3

"El teorema Katherine" de John Green

"Sinceramente este libro no me gustó. Lo terminé porque me lo recomendaron, pero esperaba mucho más. El personaje principal me parece muy mediocre".

Fausto de Johann Wolfgang Von Goethe

Puntuación: 8

"Fausto" de Johann Wolfgang Von Goethe

"Es arduo, está escrito a principios de 1800 y claro que el lenguaje es particular, pero no es inentendible (como por momentos el Ulises de Joyce). Hay que tener paciencia y no es para leer en la playa, pero se entiende. Hay que tener una cierta experiencia, no es para primer libro, pero a los que nos gusta leer, y lo llevamos haciendo con cierta seriedad hace años, cada vez podemos ir eligiendo obras más complejas".

Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa

Puntuación: 8,2

"Conversación en La Catedral" de Mario Vargas Llosa

"A mi gusto, la mejor obra que haya escrito un peruano; sin embargo, recomendaría que antes se lean obras más sencillas, pero geniales de Vargas Llosa como La tía Julia y el escribidor, Pantaleón y las visitadoras y Los cachorros. Bastaría con una o dos obras de las que sugiero para estar listo para leer esta poderosa novela. Su estilo tiene cierta dificultad que requiere un poco más de costumbre para disfrutarla al 100%".

Cincuenta sombras de Grey de E.L. James

Puntuación: 6,2

"Cincuenta sombras de Grey" de E.L. James

"Creo que la mayoría lo leímos por pura curiosidad. No se puede considerar un libro que aporte, en general es más para entretenimiento. Una narrativa demasiado simple".

Divergente de Verónica Roth

Puntuación: 7,3

"Divergente" de Verónica Roth

"Una novela entretenida, pero de poco valor literario, con una típica antihéroe como personaje principal y un superhéroe a su espalda protegiéndola ¿Les suena?"

El señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien

Puntuación: 9,1

"El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo" de J.R.R. Tolkien

"El inicio avanza muy lentamente, es demasiado descriptivo y eso hace lenta la historia, pero se comprende perfecto, y a partir de la mitad del libro la historia comienza a fluir con una redacción que lo hace muy ameno y ya no quieres parar hasta el final. Después de leer el libro entendí perfecto la película. Sin embargo, como siempre, no hay nada más mágico que leer el libro".

