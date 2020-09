Los mejores. 10 libros de autores latinoamericanos seleccionados por Alibrate

La red de lectores Alibrate seleccionó los 10 libros mejor calificados de autores latinoamericanos Crédito: archivo

Alibrate Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 09:10

Cuentos, poesía, novelas, crónicas de crimen y terror son solo algunos de los géneros sobre los que escribieron varios de los autores latinoamericanos más reconocidos en sus emblemáticas obras. La red de lectores Alibrate presentó su ranking de los diez libros mejor calificados realizados por autores de la región.

Poesía completa - Alejandra Pizarnik

Puntuación: 9,2

Poesía completa - Alejandra Pizarnik Crédito: Alibrate

La poesía de Alejandra Pizarnik es indagación y clamor a la vez. Es una búsqueda personal atormentada por distintos temas que se repiten a lo largo de su obra.

Más información acá.

Cuentos completos - Borges

Puntuación: 9,1

Cuentos completos - Jorge Luis Borges Crédito: Alibrate

Es para leerlo con calma y volver a leerlo con pasión. Borges es un poeta, leyendo sus cuentos escucho su voz y me transporta a un laberinto de emociones y misterios.

Más información acá.

El hombre que amaba los perros - Leonardo Padura

Puntuación: 9,1

El hombre que amaba a los perros - Leonardo Padura Crédito: Alibrate

Ha sido toda una experiencia compartir tantos días con una historia larga que te transforma. En parte te fundes con lo que estás leyendo y los protagonistas pasan a ser conocidos de toda la vida. El libro está escrito en forma impecable y no resulta agotador ni por asomo, pero las sensaciones que te deja son extrañas y tristes.

Más información acá.

Cuentos completos - Cortázar

Puntuación: 9,1

Cuentos completos - Julio Cortázar Crédito: Alibrate

¿Será posible tanta imaginación?

Más información acá.

Ficciones - Borges

Puntuación: 8,9

Ficciones - Jorge Luis Borges Crédito: Alibrate

Ficciones es un libro que te marca. En cada línea deja la esencia de Borges, de quien hemos heredado una obra magistral.

Más información acá.

Nuestra parte de la noche - Mariana Enriquez

Puntuación: 8,9

Nuestra parte de la noche - Mariana Enriquez Crédito: Alibrate

Es una novela muy larga en la que pasan muchísimas cosas asombrosas. Es de terror, sin dudas. Y no es un género que suelo leer, por lo que no sé si usa lugares comunes o no. Lo cierto es que es impresionante, sorprendente, escalofriante. Te hará enojar, llorar y temblar de miedo.

Más información acá.

Obras de Juan Rulfo - Juan Rulfo

Puntuación: 8,9

Obras - Juan Rulfo Crédito: Alibrate

Son excelentes: con una prosa impecable e historias que mueven el alma.

Más información acá.

Cien años de soledad - Gabriel García Márquez

Puntuación: 8,8

Cien años de soledad - Gabriel García Máquez Crédito: Alibrate

Este libro no se lee. Se respira, se vive, se siente.

Más información acá.

El almohadón de plumas y otros cuentos - Horacio Quiroga

Puntuación: 8,8

El almohadón de plumas y otros cuentos- Horacio Quiroga Crédito: Alibrate

El amor, la incertidumbre, el misterio, el terror de los sentimientos de los personajes hacen que sea un libro que te atrapa y no puedas dejar de leerlo.

Más información acá.

De amor y sombras - Isabel Allende

Puntuación: 8,8

De amor y de sombra - Isabel Allende Crédito: Alibrate

Sublime, muy duro, pero muy necesario, como todos los que hablan del terror de una dictadura.

Más información acá.