Los 17 hábitos que revelan que su juventud ya se esfumó

Estar al día con las tendencias de las nuevas generaciones es cada vez más difícil. Rebecca May, experta en marcas y cultura pop reveló los hábitos que revelan que usted ya no es una persona joven, así se mantenga al tanto de los trends.

Primero, hay que conocer que la Generación Z está conformada por las personas que nacieron entre 1997 y 2012. Está generación comenzó a crecer en el desarrollo de internet, redes sociales y teléfonos inteligentes.

Por lo anterior, están acostumbrados a tener información de forma inmediata y en formatos cortos, como videos en redes sociales.

Aunque una persona intente mantenerse al día con las tendencias, hay una serie de cosas que delatan la edad iStock

Mientras que los niños nacidos desde 2013 hasta actualidad, es la generación Alfa. Donde los niños crecen con celulares inteligentes, asistentes virtuales y la inteligencia artificial.

Estos conceptos diferencian a las generaciones Z y Alfa de las anteriores. Aunque usted intente mantenerse al día con las tendencias, el lenguaje y las palabras que usan, hay una serie de cosas que delatan su edad.

Algunos hábitos vinculados con la tecnología demuestran que una persona ya es vieja iStock

Ropa y accesorios que delatan su edad

Usar pantalones de yoga/leggings para salir

Usar medias tobilleras en vez de medias altas visibles.

Llevar una riñonera.

Llevar una bolsa reutilizable para compras “por si acaso” (o usarla como bolso).

Usar jeans con blazer como look “casual elegante”.

Combinar zapatos y bolso para que hagan juego.

Seguir usando el perfume que usaba en la universidad.

Usar jeans con blazer como look “casual elegante” es otro de los hábitos que indican la avanzada edad de una persona iStock

Hábitos con la tecnología que demuestran que ya está viejo

Responder solo con emojis, especialmente el emoji de carita sonriente.

Usar funda de celular tipo libro (que guarda tarjetas).

Comprar vinilos en lugar de usar Spotify o Apple Music.

Imprimir la tarjeta de embarque “por si acaso”.

Capturas de pantalla de todo en vez de usar la función “guardar”.

Tener a tu hijo como foto de perfil en redes sociales.

Escuchar vinilos en lugar de de usar Spotify o Apple Music es uno de los hábitos que indica que una persona ya es vieja Fabián Mozo, Unidad de Video

Expresiones que delatan su edad