Los 17 hábitos que revelan que su juventud ya se esfumó
Según Rebecca May, la generación Z y la generación Alfa ven estos hábitos como algo anticuado
- 2 minutos de lectura'
Estar al día con las tendencias de las nuevas generaciones es cada vez más difícil. Rebecca May, experta en marcas y cultura pop reveló los hábitos que revelan que usted ya no es una persona joven, así se mantenga al tanto de los trends.
Primero, hay que conocer que la Generación Z está conformada por las personas que nacieron entre 1997 y 2012. Está generación comenzó a crecer en el desarrollo de internet, redes sociales y teléfonos inteligentes.
Por lo anterior, están acostumbrados a tener información de forma inmediata y en formatos cortos, como videos en redes sociales.
Mientras que los niños nacidos desde 2013 hasta actualidad, es la generación Alfa. Donde los niños crecen con celulares inteligentes, asistentes virtuales y la inteligencia artificial.
Estos conceptos diferencian a las generaciones Z y Alfa de las anteriores. Aunque usted intente mantenerse al día con las tendencias, el lenguaje y las palabras que usan, hay una serie de cosas que delatan su edad.
Ropa y accesorios que delatan su edad
- Usar pantalones de yoga/leggings para salir
- Usar medias tobilleras en vez de medias altas visibles.
- Llevar una riñonera.
- Llevar una bolsa reutilizable para compras “por si acaso” (o usarla como bolso).
- Usar jeans con blazer como look “casual elegante”.
- Combinar zapatos y bolso para que hagan juego.
- Seguir usando el perfume que usaba en la universidad.
Hábitos con la tecnología que demuestran que ya está viejo
- Responder solo con emojis, especialmente el emoji de carita sonriente.
- Usar funda de celular tipo libro (que guarda tarjetas).
- Comprar vinilos en lugar de usar Spotify o Apple Music.
- Imprimir la tarjeta de embarque “por si acaso”.
- Capturas de pantalla de todo en vez de usar la función “guardar”.
- Tener a tu hijo como foto de perfil en redes sociales.
Expresiones que delatan su edad
- Preparar una lista de reproducción antes de un viaje.
- Obsesionarse con Harry Potter.
- Decir “los jóvenes de hoy”.
- Decir “Netflix y chill”.
