Cómo hacer árboles de Navidad artesanales: 10 ideas simples

A tan solo unas semanas de Navidad, ya empiezan los preparativos y se ponen las decoraciones en los hogares. El ornamento que no puede faltar es el árbol de Navidad, uno de los símbolos más importantes de las Fiestas. Existen formas originales y baratas de armar uno con elementos que se pueden encontrar en el hogar, sin necesidad de comprar uno completamente nuevo. También puede ser un lindo regalo festivo que se puede hacer a los seres queridos en esta época del año.

A continuación, estas son 10 ideas simples para hacer árboles de Navidad artesanales.

Árbol de Navidad con piñas

Este es un adorno rústico y natural, perfecto para decorar escritorios o estantes. Para ello solo hace falta usar una piña como la base, puesto que tiene la forma natural de un pequeño árbol. Este se puede decorar con pintura y pequeños adornos, como puede ser mostacillas, lentejuelas o mini pompones. También se le puede sumar una estrella pequeña.

Representación del árbol de Navidad con piñas Gemini

1 Limpieza

Asegurarse de que las piñas estén secas y limpias.

2 Pintarlas

Pintar la piña de verde o déjala natural. Luego aplicar toques de pintura blanca o dorada en los bordes de las “escamas” para simular nieve o brillo. Dejar secar completamente.

3 Decorar

Usar el pegamento para adherir las mostacillas o lentejuelas en los huecos de la piña, simulando esferas. Por último, pegar la estrella en la punta, y así queda un árbol de Navidad en miniatura.

Árbol de pared con guirnalda o luces

Se trata de una opción moderna que ahorra espacio y queda muy elegante. Solo implica crear la silueta de un árbol directamente en una pared usando luces LED, una guirnalda o incluso ramas, y decorarlo como un árbol tradicional. Para ello, solo hace falta cinta adhesiva de doble faz, ganchos adhesivos o chinches. También se pueden incluir pequeños adornos navideños planos y livianos, además de una estrella grande.

Así se ve un árbol de Navidad hecho con guirnaldas y luces led Gemini

1 Diseño

Marcar suavemente la forma del árbol en la pared con un lápiz si lo deseas, o simplemente visualízala.

2 Fijación

Comenzar a pegar la guirnalda o a fijar las luces en la pared, dándoles la forma triangular típica del árbol, de zigzag o en forma de espiral.

3 Adornar

Colgar o pegar los adornos ligeros dentro de la silueta.

4 Ilumunación

Si se usan luces, encenderlas para un efecto especial.

Árbol con libros

Esta opción es para los amantes de la lectura, rápido y perfecto si se tiene una buena colección de libros. Además, sirve como una decoración temporal. Solo requiere apilar libros de tapa dura y con distintos tamaños de forma estratégica para formar un cono o una pirámide que simule un árbol. También se pueden agregar guirnaldas de luces muy pequeñas y el adorno para la punta.

Cómo se vería un árbol de Navidad hecho con libros Gemini

1 Armar la base

Colocar los libros más grandes en círculo sobre la superficie, con la parte del lomo hacia afuera.

2 Agregar capas

Continuar apilando capas, usando libros progresivamente más pequeños y girándolos ligeramente para que el árbol se estreche hacia arriba. En el proceso, asegurarse de que cada capa sea estable y que la forma sea cónica.

3 Decorar

Enrolla las luces alrededor del “árbol” o coloca un adorno en la punta.

Árbol de lana o hilo

Se trata de un árbol texturizado y fácil de personalizar con cualquier color. Este se hace al cubrir un cono de telgopor con hilo o lana, lo que crea una superficie acogedora y con volumen. Para ello, se debe aplicar pegamento blanco o pistola de silicona caliente. A este se le suman decoraciones pequeñas como botones, mostacillas y lentejuelas.

Demostración de un árbol de Navidad hecho con hilo o lana Gemini

1 Pegar la lana al cono de telgopor

Se pega el inicio del hilo o lana en la base inferior del cono. Luego, se empieza a enrollar el hilo alrededor del cono, aplicando pegamento gradualmente o en secciones. Hace falta asegurarse de que no queden huecos.

2 Finalización

Cuando se llega a la punta, cortar el hilo y pegarlo firmemente.

3 Adornar

Pegar las decoraciones pequeñas de forma aleatoria sobre la superficie de lana. Finalizar con la estrella en la punta del árbol.

Árbol de palitos de helado

Es fácil de hacer, económico y muy decorativo. Solo hay que pintar los palitos, apilarlos y añadir pequeños detalles brillantes.

Un árbol de Navidad hecho con palitos de helado Gemini

1 Pintar los palitos

Pintar los palitos con pintura acrílica de verde o en los colores que se prefiera.

2 Crear de las partes del árbol

Disponer los palitos en tres filas horizontales: la de abajo con más palitos, la del medio con menos y la superior aún más pequeña.

3 Armado del árbol

Crear una pieza vertical en el centro para que actúe como tronco. Pegar las filas horizontales sobre esa pieza vertical.

4 Decorar

Adornar el árbol con mostacillas o lentejuelas que simulan adornos navideños. Se puede pegar una estrella en la parte superior.

Árbol con post-it o papel plegado

Ideal para oficinas o para crear un árbol con mensajes y deseos. Para ello, se hace un cono con cartulina y luego se forra con pequeños trozos de papel doblado o post-its para dar volumen.

Representación del árbol de Navidad con Post-its o papeles de deseos Gemini

1 Hacer la base

Formar un cono con la cartulina y pegarlo para asegurarlo.

2 Darle forma a los Post-it o papeles

Tomar un cuadrado de post-it o papel y doblarlo a la mitad y luego otra vez, para formar una especie de pequeño abanico o punta triangular. Repetir el proceso con cada papel que se planea pegar en el cono de base.

3 Pegar los papeles al cono

Comenzar desde la base del cono y pegar el extremo doblado de cada papel, superponiendo los dobleces. Seguir subiendo en filas hasta cubrir todo el cono.

Árbol con fotos

Esta es una forma sentimental de celebrar la Navidad usando recuerdos familiares o con amigos. En esta opción se usa una colección de fotos familiares, postales o impresiones para crear la forma triangular del árbol en una pared. También se le puede sumar luces para darle un toque mágico.

Un árbol de Navidad hecho con fotos Gemini

1 Seleccionar los recuerdos

Elegir y recorta las fotos en forma de círculo o cuadrado si se desea.

2 Diseño y armado del árbol

Comenzar a fijar las fotos en la pared con la cinta de pintor para no dañar la pared. Primero se coloca una base ancha de fotos en la parte inferior. Se continúa subiendo, reduciendo el número de fotos en cada fila para crear la silueta triangular.

3 Decorar

Colocar una foto especial o una estrella en la punta. Se puede rodear la silueta con las luces.

Árbol con corchos

Esta puede ser una buena idea para los amantes del vino. Además, permite crea un adorno con mucha textura rústica. Consiste en pegar corchos de vino ―deben ser entre 30 y 50― apilados y espaciados con pistola de silicona caliente para formar una estructura cónica.

Así queda el árbol de Navidad con corchos Gemini

1 Armar la base

Pegar unos cinco o seis corchos juntos para formar un círculo estable.

2 Sumar capas

Pegar la siguiente capa de corchos encima, unos cuatro o cinco corchos y colocarlos en los espacios intermedios de la capa inferior para dar estabilidad. Así, continuar apilando y reduciendo el número de corchos por capa hasta que solo quede uno en la parte superior.

3 Pintar y adornar

Pintar con un poco de brillo o pega un par de mini adornos entre los corchos.

Árbol de ramitas secas

Con un diseño minimalista y natural que hace referencia al estilo nórdico, esta opción es perfecto para un ambiente moderno. Solo requiere recolectar ramas pequeñas y unirlas con cuerda para formar la silueta del árbol. Hasta se puede adornar con flores secas y mostacillas de madera.

Este es el resultado de un árbol de Navidad hecho con ramas, un estilo minimalista y nórdico Gemini

1 Diseño del árbol

Cortar las ramas en diferentes tamaños para que formen un triángulo. Las más largas van en la base, mientras que las más cortas se ubican en la parte superior. Colocar una rama al lado de la otra en orden de tamaño.

2 Atar las ramas

Usar cuerda o hilo de yute para atar todas las ramas juntas por los extremos, dejando un poco de espacio entre ellas.

3 Colgar el árbol y decorar

Colgar el árbol en la pared de la punta superior. Luego, decorarlo atando los adornos a las ramas individuales.

Árbol con botellas de plástico recicladas

Es una forma creativa de reutilizar botellas de plástico. En este caso, se recorta con tijeras o cúter el fondo y la base de las botellas de plástico y se unen o apilan con silicona caliente para crear un árbol. Se le puede aplicar una varilla o palo central para sostener la estructura. También se puede usar pintura en spray o acrílica.

Cómo se ve el árbol de Navidad hecho con botellas de plástico recicladas Gemini

1 Preparar las botellas

Cortar la parte inferior de las botellas, donde se encuentran las “patas” o crestas, ya que esta forma se asemeja a las ramas. Si se desea, pintar las piezas cortadas.

2 Ensamblar las partes

Por un lado, se puede pegar las bases de las botellas directamente sobre un cono de cartón, superponiéndolas.

Otra forma de hacer el árbol con las botellas es al perforar el centro de cada base de botella y enroscarlas en la varilla central, de mayor a menor, usando pegamento para asegurarlas.