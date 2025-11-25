El gobierno de Italia lanzó un curso de idiomas gratis para extranjeros: ¿cómo inscribirse?

El gobierno de Italia lanzó un curso de idiomas gratis para ayudar a que más extranjeros aprendan su lengua. Las clases permiten llegar hasta un nivel avanzado en el manejo del italiano.

Muchas personas están interesadas en el aprendizaje de diversos idiomas para su conocimiento personal o para cuestiones de trabajo. Por esta razón, el gobierno italiano inauguró una plataforma oficial para afianzar la formación de los extranjeros.

El curso se realiza de modo virtual, no tiene ningún costo y los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo. Las clases están dirigidas para adultos y jóvenes que quieran iniciar sus estudios en el idioma o mejorar sus habilidades.

El programa está disponible a través de la plataforma ‘Rai Scuola’ y va desde el nivel básico A1 hasta el intermedio alto B2. Los estudiantes tienen entre 13 y 17 unidades de aprendizaje por nivel.

Para asegurar la educación de los alumnos, el material incluye videos pedagógicos con canciones, diálogos y explicaciones gramaticales. Además, podrán reforzar sus habilidades con lecturas y ejercicios de conversación.

Las clases

Para mejorar el vocabulario, la plataforma tiene 40 categorías con 60 palabras cada una. Los estudiantes pueden elegir entre términos de prendas de vestir, tecnología, palabras ‘del nuevo milenio’ y expresiones de uso común.

La interfaz permite que las personas ingresen de manera fácil sin necesidad de registrarse o crear una cuenta. Lo único necesario es seguir los pasos e ir aprendiendo el material que les parezca interesante.

Además de los cursos de italiano para extranjeros, la ‘Rai Scuola’ también tiene guías para aprender sobre otras disciplinas como física, química, matemáticas, humanidades, literatura, entre otras.

Los que quieran seguir con el idioma italiano, pueden profundizar el aprendizaje con canales de YouTube especializados, ejercicios en internet, podcasts educativos y contenidos en esa lengua.