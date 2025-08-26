Los amores de Lamine Yamal: la chica que hizo suspirar a España, la influencer 12 años mayor y un romance de revista

Con apenas 18 años, la estrella del Barça fue protagonista de romances que encendieron las redes y desataron debates

Después de meses de rumores, Lamine Yamal y Nicki Nicole decidieron poner fin al misterio. Una fotografía fue suficiente para confirmar su romance. El joven prodigio del Barça eligió el cumpleaños número 25 de la cantante, siete años mayor que él, para hacer pública la relación. A pesar de solo tiene 18 años, Yamal ya estuvo envuelto en otros romances que dieron que hablar: desde la tiktoker Alex Padilla, la modelo italiana Anna Genoso y la influencer gallega Fati Vázquez.

Alex Padilla: “Si yo hablara, el mundo se cae”

El primer romance fue entre Lamine Yamal y Alex Padilla. Y salió a la luz durante la final de la Eurocopa en Alemania.

El 14 de julio de 2024, durante la ceremonia de premiación, mientras España celebraba su consagración como campeona del torneo, la joven promesa del fútbol sorprendió al presentar públicamente a la creadora de contenido de contenido en redes como su pareja.

Los abrazos y gestos cariñosos no pasaron desapercibidos ante las cámaras y en cuestión de minutos, Padilla se convirtió en tendencia en redes sociales: todos querían saber quién era la chica que acompañaba al nuevo héroe de “La Roja”.

Padilla contaba con cierta fama en el mundo digital gracias a sus videos virales y publicaciones provocadoras en TikTok. Sin embargo, tras conocerse su relación con Yamal su fama se multiplicó. Actualmente tiene casi dos millones de seguidores. De ser una influencer ascendente, su nombre empezó a aparecer en portales de deportes y de entretenimiento.

Pero, como dice el refrán, lo bueno dura poco… y pronto estalló el escándalo. En un recorte de un directo en Instagram realizado por otro influencer se la vio a Padilla sentada sobre las piernas de un joven. Ella misma, consciente de lo comprometedora que era la escena, reaccionó al instante: “¡Me vas arruinar!“, dijo. Aunque el video se cortó enseguida, ya era tarde: la escena se viralizó, desató rumores de infidelidad y muchos dieron por terminada la relación entre los adolescentes.

La sorpresa llegó unos meses más tarde. En diciembre de 2024, Padilla viajó con Yamal a Dubái para acompañarlo a la gala de los Globe Soccer Awards, donde el delantero recibió un premio. Enseguida aparecieron las especulaciones y su presencia junto a él se interpretó como una posible reconciliación.

Pero, la reconciliación fue breve. A principios de 2025 la historia de amor terminó. Aunque no hubo declaraciones públicas, se dijo que la decisión fue mutua y sin dramatismos. Ambos coincidieron en que lo mejor era “seguir caminos distintos”.

Padilla que pisa fuerte en las redes con su estilo directo y atrevido, no tardó en opinar sobre el romance de su exnovio con la artista argentina. Fue en un directo de TikTok cuando, cansada de los constantes comentarios que mencionaban a Nicki Nicole, Padilla respondió con ironía: “Tenéis unas paranoias en la cabeza... Dejad de poner ese nombre”. Y remató con una frase que disparó aún más las especulaciones: “Si yo hablara... el mundo se cae”, aunque no dio más explicaciones, dejó claro que guarda secretos de su romance con el futbolista.

Anna Gegnoso

En diciembre pasado, otro nombre se vinculó Yamal: la modelo italiana Anna Gegnoso. Según trascendió, a ambos se los vio paseando por La Roca Village (un outlet de lujo ubicado en Santa Agnès de Malanyanes, cerca de Barcelona) en compañía de familiares y amigos del futbolista.

Ninguno de los protagonistas habló sobre el tema y el silencio alimentó las sospechas.

Fati Vázquez: 12 años mayor

Más cerca en el tiempo, en junio, los rumores vincularon al delantero catalán con la influencer española Fátima Vázquez, conocida en las redes como Fati Vázquez.

Aunque nunca compartieron fotos juntos en sus redes sociales, sus publicaciones coincidían en escenarios demasiado parecidos -como un atardecer desde una terraza con piscina- y eso fue suficiente para que muchos empezaran a hablar de unas vacaciones compartidas en Italia.

Una publicación de la revista Lecturas lo confirmó con unas fotos de Yamal y Fati disfrutando del verano en Pantelaria, entre paseos en barco y motos acuáticas, bastaron para desatar el escándalo. En cuestión de horas, las redes estallaron. La influencer española, de 30 años, recibió una avalancha de críticas, insultos e incluso amenazas, señalada por la diferencia de edad con el futbolista, 12 años menor.

Lejos de quedarse callada, Fati decidió responder desde sus redes: “Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan habla más de ellos que de mí. Yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo la sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea destruir a otro”, escribió junto al emoticón de un corazón vendado.

Días después, en televisión, la española buscó cerrar la polémica con una frase clara: “Somos dos personas que lo quieren pasar bien y ya está“. Además, aprovechó para desmentir cualquier insinuación de romance y remarcar que entre ellos solo había amistad

Desde hace un tiempo Fati dejó atrás su trabajo de azafata para dedicarse por completo a las redes, donde ya suma más de 500.000 seguidores en Instagram y más de un millón en YouTube donde comparte rutinas de ejercicio, consejos de alimentación, reflexiones personales y un estilo de vida enfocado en el bienestar.

Además de su faceta de influencer, Fati publicó un libro “Y que vengan a por mí”, donde relata su experiencia con el acoso escolar que vivió durante la adolescencia y cómo logró superarlo.