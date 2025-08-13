Qué es el botiquín emocional y cómo usarlo

Combatir el enojo, la ansiedad o la tristeza puede ser una dura batalla, sin embargo, hay técnicas explicadas por especialistas que pueden ayudar. Laura Juárez, coach mental experta en deportistas de alto rendimiento, explicó que utiliza el método del “botiquín emocional”. Esta simple herramienta, que cualquiera puede replicar en su casa, ayuda a identificar y a regular las emociones.

Invitada al pódcast Metcon Cast, la profesional española aseguró que se puede replicar técnicas psicológicas que fueron pensadas para niños en adultos y resultan ser igual de útiles. De esta manera, logra que sus pacientes puedan gestionar la mente, evitar bloqueos y avanzar hacia los objetivos.

La gestión de las emociones requiere el uso de ciertas técnicas (Foto: iStock)

“¿Utilizás alguna técnica infantil con personas adultas?“, le preguntó la periodista a la experta. ”Sí, vamos, el semáforo emocional y el botiquín emocional para todas las edades", aseveró la coach y comenzó una breve explicación sobre cómo lleva esos métodos a todo el público sin importar la edad que tengan para que logren mejorar su vida.

“El semáforo emocional es que si no tienes ningún nivel de conciencia, de autoconocimiento, que detectes por colores el rojo, el amarillo y el verde cómo estás emocionalmente. Eso lo trabajo yo con los nenes y lo hacen en manualidades. A un chico de 20 años no le voy a hacer una manualidad”, aclaró.

Luego, enseñó cómo es el botiquín emocional, que consiste en reunir de forma física recursos que ayuden a mejorar el estado de ánimo. “¿Qué cosas hacés que te hacen sentir bien?”, es la pregunta clave que hay que hacerse a uno mismo para poder acceder a esta técnica ante momentos difíciles.

“El botiquín emocional es importante y les explico por qué. Nosotros tenemos un botiquín en casa, ¿verdad? Y cuando nos duele la cabeza, de repente vamos y decidimos si nos tomamos un paracetamol o un ibuprofeno. Sin embargo, nadie nos ha enseñado a cuando nos visita la ira, la rabia, la frustración, la pena, la tristeza, la ansiedad, qué hacer con ello“, alertó Juárez.

La angustia, la ira o la ansiedad pueden tratarse, según la experta (Captura: @metcon_cast)

En ese sentido, explicó cómo hay que hacer: “Van a comprarse una caja, cartulinas, y yo les pregunto, yo siempre tengo una pizarra que me encanta, tiro mucho de ella y le digo, ‘vale, ¿qué es eso que haces que cuando lo haces te hace sentir bien?’. Y de repente empiezan a decirme, pues ir a la playa, ir a la naturaleza, hacer senderismo, hacer deporte, estar con mis amigos, leer, escribir, bailar“.

“Entonces yo voy añadiéndolos y digo, ‘vale, perfecto. Pues acabamos de crear tu botiquín emocional. Necesito que lo hagas y que lo lleves a la acción’. Entonces ellos lo hacen, hacen la manualidad y luego me mandan una foto. Yo les digo, ‘mándame una foto por WhatsApp’. Y entonces yo hago check, se va a comprometer. ¿Qué hago yo? Me comprometo más“, aseguró la coach sobre el vínculo especial que establece con sus pacientes para ayudarlos a superar los problemas emocionales.

La propuesta de Juárez incluye un compromiso por parte de los participantes, que deben enviarle una foto para confirmar que completaron el reto. Para la coach, esta dinámica fortalece la confianza mutua y refuerza la idea de que, así como cuidamos del cuerpo, también necesitamos herramientas para cuidar de la mente. Sin embargo, esta actividad la pueden aplicar todos individuales en su hogar para su propio bienestar.