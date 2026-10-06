Los especialistas en seguridad alertan: por qué es un peligro hallar botellas de plástico entre el guardabarros y la rueda
Esta acción parece un simple accidente que comete el conductor, pero detrás hay un hecho que comprende peligro para el propietario del auto; enterate por qué
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Es común hallar botellas de plástico atrapadas entre las ruedas y los guardabarros, algo que a simple vista parece un accidente que puede ocurrir mientras se conduce, debido a la basura que circunda en las calles. Sin embargo, los expertos en seguridad vial advierten que este es un truco común de los delincuentes para robar el vehículo.
Revisá tu auto antes de conducir
Hay quienes colocan botellas de plástico en las ruedas traseras o delanteras de los autos que se encuentran en las calles estacionados por un tiempo determinado. Estos delincuentes aplastan el recipiente y lo meten entre el espacio que sobra con el guardabarros.
Cuando el conductor se sube a su auto, sin percibir un peligro externo, enciende el motor y empieza a circular. De inmediato, la botella se dobla y quiebra, por lo que el ruido se asemeja a una rotura.
El conductor estaciona, desciende del transporte y, mientras verifica que la causa es una botella de plástico, el individuo que colocó este recipiente entre la rueda y el guardabarros ataca. Este tipo de robo es común y por ese motivo los expertos en seguridad callejera y vehicular advierten acerca de los cuidados que hay que tomar previamente a circular por la calle.
En algunas zonas de la Argentina, específicamente en los aglomerados urbanos, existen diferentes maneras de cometer delitos de estas características y una de ellas es colocar botellas de plástico. Otras consisten en arrojar piedras mientras el vehículo está en marcha o impedir el paso en una calle con poca presencia de personas.
A modo de generar conciencia en los conductores, los expertos indicaron que es necesario tomar precauciones para evitar momentos engorrosos o no deseados.
- Observar el entorno: Antes de subir al vehículo, preferentemente, palpá el espacio entre el guardabarros y la rueda. Si hay una botella, retirala y, antes de ello, prestá atención a que no haya una situación extraña a tu alrededor.
- Seguridad ante todo: Si escuchás un ruido molesto a los pocos minutos de seguir en marcha, elegí un sitio expuesto para estacionar donde haya gente y cámaras de seguridad. Evitá puntos descampados.
- Cuidá tu auto: No dejes las puertas abiertas mientras descendés. Apagá el motor, retirá las llaves y los objetos de valor como la billetera y el celular deben acompañarte.
- Controlá tus emociones: No entres en pánico si escuchás un ruido de estas características y que podría vincularse a una botella atrapada, mantené la calma, pensá cómo reaccionar y tomá en cuenta los consejos anteriores. Antes de descender, corroborá que no haya una situación extraña o personas pendientes de tus movimientos.
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