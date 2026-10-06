Los especialistas en seguridad alertan: por qué es un peligro hallar botellas de plástico entre el guardabarros y la rueda

Es común hallar botellas de plástico atrapadas entre las ruedas y los guardabarros, algo que a simple vista parece un accidente que puede ocurrir mientras se conduce, debido a la basura que circunda en las calles. Sin embargo, los expertos en seguridad vial advierten que este es un truco común de los delincuentes para robar el vehículo.

Revisá tu auto antes de conducir

Hay quienes colocan botellas de plástico en las ruedas traseras o delanteras de los autos que se encuentran en las calles estacionados por un tiempo determinado. Estos delincuentes aplastan el recipiente y lo meten entre el espacio que sobra con el guardabarros.

Cuando el conductor se sube a su auto, sin percibir un peligro externo, enciende el motor y empieza a circular. De inmediato, la botella se dobla y quiebra, por lo que el ruido se asemeja a una rotura.

Los delincuentes pueden aprovechar a robar tu auto mientras retirás las botellas (Fuente: Pexels)

El conductor estaciona, desciende del transporte y, mientras verifica que la causa es una botella de plástico, el individuo que colocó este recipiente entre la rueda y el guardabarros ataca. Este tipo de robo es común y por ese motivo los expertos en seguridad callejera y vehicular advierten acerca de los cuidados que hay que tomar previamente a circular por la calle.

En algunas zonas de la Argentina, específicamente en los aglomerados urbanos, existen diferentes maneras de cometer delitos de estas características y una de ellas es colocar botellas de plástico. Otras consisten en arrojar piedras mientras el vehículo está en marcha o impedir el paso en una calle con poca presencia de personas.

Antes de conducir corroborá que no haya nada entre el guradabarros y la rueda REDING - (Fuente: Pexels)

A modo de generar conciencia en los conductores, los expertos indicaron que es necesario tomar precauciones para evitar momentos engorrosos o no deseados.