Acomodar la silla al finalizar una conversación en una mesa es un gesto común que muchos seres humanos repiten en todo el mundo, dependiendo de su ideología, cultura y hasta religión. Desde la psicología se analizó esta conducta repetitiva para comprender por qué sucede.

Realizar esta acción cuesta unos segundos y las personas lo hacen de manera inconsciente. Al principio parece una cuestión de orden, pero según un artículo de Psychology Today, se trata de una manera de transmitir un mensaje no verbal al resto de las personas que comparten la sala.

Quien practica este hábito intenta ser amable y mantener el orden en su casa (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Este es un pequeño acto de restauración. De un modo, tu cerebro indicó que debés devolver al mismo sitio el asiento como estaba al inicio. Si se aplica en soledad, se vincula con un hecho de preservar la organización y prolijidad en el hogar, pero si es frente a invitados, amigos o la familia, también significa otra cosa.

De acuerdo a la mención del artículo que se mencionó previamente, se trata de prestar atención y fijarse en el estado de los pequeños detalles de un espacio compartido. El objetivo es mantenerlo en orden discretamente.

Los psicólogos lo clasifican como un rasgo de responsabilidad, y es una de las cosas más fiables que la investigación sobre la personalidad puede afirmar acerca del amor hacia el resto de la familia.

Una silla mal ubicada puede ser señal de desinterés por el bienestar mutuo (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

En relación a esto, desde la psicóloga de la personalidad Portia Dyrenforth y sus colegas (2010) publicaron un estudio de 20.000 parejas en tres países (Australia, Inglaterra y Alemania) que encontró que la amabilidad y la responsabilidad elevadas (así como el neuroticismo bajo) en uno mismo o en el cónyuge estaban asociadas con la satisfacción marital. Se encontró que la amabilidad y la responsabilidad bajas predicen específicamente la toma de riesgos sexuales.

En otro estudio similar de más de 16.000 participantes de 52 países, el investigador David Schmidt de la Universidad de Bradley encontró que los niveles bajos de amabilidad y responsabilidad predecían la infidelidad. Por ende, toda acción amable en el seno de una casa representa una intención de proteger el bienestar mutuo.

Este comportamiento se asocia con la idea de transmitir respeto a los demás y refleja un fuerte sentido de responsabilidad personal. Los expertos consideran que los individuos que repiten este gesto son de los que limpian el desorden, aunque no sea suyo. Esto requiere de atención plena y constancia, algo que identifica a las personas atentas.

Por último, este hábito se repite en la gente comprometida con su espacio y con el crecimiento personal. Lo desarrollan sin buscar elogios externos e intentan hacer confortable al resto de los sujetos que habitan el mismo hogar.