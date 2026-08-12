Los expertos coinciden: cubrir las ruedas de la valija con cinta puede salvarlas de la destrucción

Cada vez más son los viajeros que añaden cintas adhesivas a las ruedas de sus valijas. Este truco que empezó de manera viral en las redes sociales se volvió una tendencia útil para miles de pasajeros que de forma frecuente llevan y usan la misma maleta. Enterate por qué y cómo lo podés aplicar de manera sencilla.

Las ruedas son las que más sufren durante el traslado. Están en contacto con diferentes tipos de suelo y el desgaste es más rápido que el resto de la valija. De allí que surgió una solución barata y rápida para evitar que su tiempo de uso se acorte.

Las valijas tienen contacto frecuente con distintos tipos de suelo, por ello protegerlas con cinta es la mejor opción FaustFoto - (Fuente: Pexels)

La cinta adhesiva es resistente, elástica y provee de amortiguación para que las ruedas queden aisladas del resto del suelo. Incluso, si se reemplaza de manera periódica después de un viaje, contribuye a mantener la higiene.

Cómo poner cinta en las ruedas de las valijas

Este truco es fácil de aplicar. Podés utilizar la cinta transparente o la de papel. Lo importante es que tenga el ancho similar al de las ruedas.

Limpiar las ruedas previamente antes de aplicar la cinta.

Pegar este material de forma circular.

Añadir hasta tres capas de cinta por cada rueda.

Una vez que finalizó el viaje, remover la cinta y limpiar nuevamente las ruedas.

Para qué sirve colocar cinta en las ruedas de la valija

Las ruedas están en contacto con bacterias, suciedad y polvo del ambiente, tanto del aeropuerto como de la calle y el hotel; por ese motivo, la cinta es un protector económico y seguro, que no afecta la función general de traslado. También impide que se genere ruido, roturas y hasta el riesgo de que se traben.

Cómo agregar cinta adhesiva a las rueditas de las valijas - @bitked.ok

Además, muchos advierten que, si luego de despachar el equipaje, las cintas aparecen rotas, movidas o con marcas, posiblemente es una señal de que la maleta recibió golpes.

Por otro lado, algunas personas aplican este método para prevenir que las ruedas hagan un giro constante y brusco. Las cintas permiten mantenerlas en una misma dirección, sin que afecte la caminata.