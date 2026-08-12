Los expertos coinciden: cubrir las ruedas de la valija con cinta puede salvarlas de la destrucción
Este truco sencillo tiene un fin útil para aquellas personas que viajan seguido con la misma maleta; aprendé cómo aplicarlo rápido sin que afecte su funcionamiento general
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Cada vez más son los viajeros que añaden cintas adhesivas a las ruedas de sus valijas. Este truco que empezó de manera viral en las redes sociales se volvió una tendencia útil para miles de pasajeros que de forma frecuente llevan y usan la misma maleta. Enterate por qué y cómo lo podés aplicar de manera sencilla.
Las ruedas son las que más sufren durante el traslado. Están en contacto con diferentes tipos de suelo y el desgaste es más rápido que el resto de la valija. De allí que surgió una solución barata y rápida para evitar que su tiempo de uso se acorte.
La cinta adhesiva es resistente, elástica y provee de amortiguación para que las ruedas queden aisladas del resto del suelo. Incluso, si se reemplaza de manera periódica después de un viaje, contribuye a mantener la higiene.
Cómo poner cinta en las ruedas de las valijas
Este truco es fácil de aplicar. Podés utilizar la cinta transparente o la de papel. Lo importante es que tenga el ancho similar al de las ruedas.
- Limpiar las ruedas previamente antes de aplicar la cinta.
- Pegar este material de forma circular.
- Añadir hasta tres capas de cinta por cada rueda.
- Una vez que finalizó el viaje, remover la cinta y limpiar nuevamente las ruedas.
Para qué sirve colocar cinta en las ruedas de la valija
Las ruedas están en contacto con bacterias, suciedad y polvo del ambiente, tanto del aeropuerto como de la calle y el hotel; por ese motivo, la cinta es un protector económico y seguro, que no afecta la función general de traslado. También impide que se genere ruido, roturas y hasta el riesgo de que se traben.
Además, muchos advierten que, si luego de despachar el equipaje, las cintas aparecen rotas, movidas o con marcas, posiblemente es una señal de que la maleta recibió golpes.
Por otro lado, algunas personas aplican este método para prevenir que las ruedas hagan un giro constante y brusco. Las cintas permiten mantenerlas en una misma dirección, sin que afecte la caminata.