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Los expertos en psicología coinciden: hablarle a las mascotas como a personas revela una lectura fina del mundo que nos rodea
Esta costumbre cotidiana fortalece el vínculo afectivo entre seres humanos y animales e impacta de manera directa y decisiva en el bienestar emocional de ambos
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Quienes conversan con sus mascotas muestran una aguda sensibilidad ante su medio social y natural. Advirtieron desde temprano o captan a diario el estado de ánimo de otros seres vivos y responden con un cuidado sincero frente a sus necesidades reales. Esta predisposición interna sostiene la entrega constante de consuelo, atención y cariño hacia los animales, lo que transforma el cuidado cotidiano en un pilar central de la convivencia.
Lejos de tratarse de un simple capricho o de una excentricidad sin sentido, dirigir la palabra a un perro, un gato u otro compañero animal expresa una lectura fina del mundo que nos rodea. Quien presta atención a los silencios, las miradas y los cambios de actitud de una mascota suele trasladar esa misma fineza perceptiva a otros vínculos y espacios de su vida. La casa se vuelve así un lugar más atento y receptivo, donde cada gesto importa y cada presencia cuenta.
Bienestar emocional y vínculo estrecho
Los efectos positivos de este hábito sobre la estabilidad emocional resultan amplios, claros y verificables. El diálogo diario reduce el estrés, aplaca la ansiedad de la rutina y refuerza la seguridad personal, en particular en quienes viven solos o atraviesan etapas de mayor aislamiento. A su vez, estimula la autoestima, ordena los días y consolida costumbres de acompañamiento mutuo que elevan la calidad de vida.
Cuando una persona expresa en voz alta lo que siente o lo que observa junto a su mascota, organiza sus ideas y libera tensiones acumuladas. Ese intercambio sencillo crea un espacio de calma compartida, sin juicios ni exigencias, que favorece el descanso mental y el equilibrio afectivo a lo largo de la semana.
Pese a que los animales carecen de lenguaje verbal articulado, leen con gran precisión los tonos de voz, las inflexiones, los ritmos y las posturas corporales. Una oreja que se mueve, una cola que agita el aire o un acercamiento tranquilo bastan para sostener una conversación real. Esa devolución enteramente gestual confirma que la comunicación profunda supera las palabras. En definitiva, hablar con una mascota manifiesta sensibilidad, ingenio y una forma genuina y duradera de conectar con el entorno.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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