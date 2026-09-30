Los psicólogos coinciden: no hay que hablarle a las mascotas como si fuesen humanos

Cada vez más personas conversan con sus mascotas como si fueran interlocutores humanos, un hábito que, aunque parece inofensivo, despierta serias dudas en el campo de la psicología profesional. Muchos dueños atribuyen cualidades humanas a perros y gatos, fenómeno conocido como antropomorfismo, el cual distorsiona la realidad de la relación animal.

Este comportamiento, lejos de ser solo un gesto de ternura, oculta una tendencia a ignorar las necesidades biológicas y conductuales reales de los animales bajo una capa de fantasía emocional. Los expertos señalan que proyectar expectativas humanas sobre seres que no procesan el lenguaje de igual forma genera un desequilibrio importante en la comunicación diaria.

La elección de los gatos también responden al comportamiento de sus dueños, ya que una persona más organizada y responsable suele tener gatos más tranquilos

La psicología advierte que esta práctica conlleva riesgos para la salud mental del cuidador y para la estabilidad emocional del propio animal. Al hablarles como si entendieran conceptos complejos, el dueño suele frustrarse cuando la mascota no responde conforme a sus expectativas humanas, lo cual altera el vínculo.

Si bien el afecto es fundamental, tratar a un animal como un par humano limita la capacidad del propietario para leer correctamente las señales no verbales y los instintos naturales que rigen su comportamiento. Este proceso de humanización excesiva dificulta la gestión de límites claros en la convivencia cotidiana.

Aunque algunos sostienen que hablarles mejora la autoestima o reduce la soledad, el enfoque profesional propone cautela sobre esta dependencia verbal. La psicología subraya que la inteligencia emocional implica también reconocer la diferencia entre especies, evitando proyectar carencias afectivas personales sobre la mascota.

Las conversaciones con las mascotas revelan inteligencia emocional (Foto: Freepik)

Mantener una visión realista ayuda a fortalecer un lazo genuino, basado en el respeto por la naturaleza propia del perro o del gato, en lugar de intentar convertirlos en sujetos de una conversación humana que ellos no pueden procesar bajo los códigos que nosotros dictamos en casa.

Este hábito de asignar cualidades humanas suele ser un mecanismo de defensa ante la necesidad de compañía, pero los psicólogos advierten que no sustituye las relaciones sociales con otros pares. La tendencia a crear escenas, rutinas lúdicas y juegos con lenguaje humano agota la paciencia del animal y confunde sus pautas de aprendizaje.

El vínculo entre los animales y sus dueños puede ser muy estrecho, pero sugieren no hablarles como humanos (Foto: Freepik)

Es fundamental entender que el lenguaje es un código exclusivamente humano, mientras que el bienestar animal reside en el ejercicio, el respeto y la comprensión de sus señales corporales, no en el diálogo forzado.

La búsqueda de autenticidad y la expresión de lealtad no justifican la pérdida de objetividad sobre la condición animal. Los profesionales insisten en que la sobreestimulación a través de palabras innecesarias genera estrés en lugar de bienestar en el hogar.

La verdadera sensibilidad hacia otros seres vivos radica en aceptar su diferencia, permitiéndoles vivir según sus instintos sin la carga de expectativas ajenas. Al limitar este comportamiento, los dueños mejoran su propia salud mental, logrando una conexión más sólida, basada en la realidad y en la satisfacción mutua. Hablarles en exceso no ayuda; por el contrario, invisibiliza la esencia del animal ante el espejo del ego humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base al artículo escrito por María Paula Lozano Moreno.