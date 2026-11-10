Los expertos en psicología coinciden: las personas que no hacen la cama no son desordenadas, tienen otras prioridades

Hacer la cama apenas uno se levanta es una costumbre que muchas personas incorporan desde la infancia. Para algunos, representa una forma de comenzar el día con orden y disciplina, mientras que otros prefieren dejarla destendida para concentrarse en sus actividades. Sin embargo, la psicología plantea que el desorden no siempre está relacionado con la falta de organización, sino que puede influir de distintas maneras en el comportamiento y la creatividad.

Una investigación realizada por Kathleen Vohs y sus colegas de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, analizó cómo los espacios ordenados y desordenados pueden modificar la forma en que las personas toman decisiones y desarrollan nuevas ideas. Los resultados, difundidos por la Asociación para la Ciencia Psicológica (APS), mostraron que quienes trabajaban en ambientes desordenados tendían a proponer soluciones más creativas, mientras que aquellos que permanecían en espacios organizados mostraban una mayor inclinación hacia las decisiones convencionales.

Para comprender la relación entre el entorno y el comportamiento, los investigadores realizaron una serie de experimentos en los que los participantes debían desarrollar distintas actividades dentro de habitaciones ordenadas o desordenadas. En una de las pruebas se les pidió que imaginaran nuevos usos para pelotas de ping-pong. Los resultados mostraron que quienes se encontraban en habitaciones desordenadas propusieron ideas consideradas más creativas que las de aquellos que trabajaban en espacios organizados.

Los hábitos cotidianos dependen de múltiples factores, entre ellos las preferencias personales, las rutinas y la organización del tiempo (Foto: FreeP¡CK)

En otro experimento, los participantes debían elegir entre una opción presentada como “nueva” y otra identificada como “clásica”. Las personas que habían permanecido en ambientes desordenados mostraron una mayor preferencia por la alternativa novedosa. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el desorden puede favorecer una forma de pensamiento menos convencional, al estimular la búsqueda de posibilidades diferentes.

Sin embargo, los espacios organizados también mostraron ventajas. Los participantes que trabajaron en habitaciones ordenadas fueron más propensos a realizar donaciones a organizaciones benéficas y a elegir una manzana en lugar de chocolate. “En conjunto, estos hallazgos cuestionan la visión arraigada del orden y el desorden por considerarla demasiado simplista. Es engañoso concluir que el desorden fomenta comportamientos desenfrenados, dañinos y moralmente cuestionables, o que el orden conduce a la honestidad y la bondad. Una perspectiva más matizada añadiría que el desorden también inspira a romper con la tradición, lo que puede generar nuevas perspectivas, y que el orden está vinculado a la prudencia”, expresaron los autores.

¿Por qué dejar la cama sin hacer podría tener beneficios para la salud?

En 2006, un equipo de la Universidad de Kingston, en Inglaterra, encabezado por Stephen Pretlove, desarrolló un modelo informático para estudiar cómo la humedad influye en la supervivencia de los ácaros, que suelen encontrarse en colchones, almohadas y ropa de cama. Estos seres microscópicos necesitan determinadas condiciones de humedad para sobrevivir y reproducirse. Por ese motivo, los investigadores analizaron si permitir que las sábanas y el colchón se ventilen durante el día podría modificar su entorno.

“Dejar la cama sin hacer durante el día puede eliminar la humedad de las sábanas y el colchón”, explicó Pretlove en diálogo con ScienceAlert. La hipótesis plantea que, al mantener la cama abierta después de dormir, la humedad acumulada durante la noche podría evaporarse con mayor facilidad. En cambio, cubrir inmediatamente el colchón con las sábanas y el acolchado podría dificultar parte de ese proceso. Por lo que dejar destendida la cama también tendría beneficios para la salud.