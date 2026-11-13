Los expertos en psicología coinciden: las personas que recogen la basura de del suelo no son solo limpios

Cuidar el medio ambiente a través del manejo responsable de la basura comienza con las acciones cotidianas en el hogar. Además de la separación adecuada de los residuos, uno de los hábitos más importantes es evitar arrojar basura en espacios públicos, algo que no muchos cumplen. Debido a esto, otros se toman el trabajo de recoger los residuos que el resto tira. Aunque para muchos esto puede significar que la persona es limpia, la verdadera razón detrás de esto es sorprendente.

Cuidar el medio ambiente a través del manejo responsable de la basura comienza con las acciones cotidianas en el hogar. Getty Images

Para la psicología, existe una diferencia clave entre no contaminar (cumplir con la norma básica) y reparar el daño ajeno (conducta prosocial activa). Quienes deciden levantar un residuo que no tiraron suelen tener muy desarrollado el locus de control interno (concepto de la psicología que describe el grado en que una persona cree que tiene el poder de influir y controlar los resultados de su propia vida a través de sus decisiones, esfuerzo y acciones) y el sentido de pertenencia comunitaria: no ven la calle o la plaza como un “terreno de nadie”, sino como una extensión de su propio hogar.

Una investigación publicada en 2025 analizó a más de 500 adultos que suelen recoger residuos durante sus caminatas diarias —una práctica conocida en inglés como litter picking o plogging (levantar basura mientras se camina o se hace ejercicio)—. El estudio confirmó que las principales razones detrás de este hábito no responden a una obsesión por la limpieza, sino a la responsabilidad social, la conciencia ambiental y el vínculo emocional con el entorno.

El estudio confirmó que las principales razones detrás de este hábito no responden a una obsesión por la limpieza, sino a la responsabilidad social, la conciencia ambiental y el vínculo emocional con el entorno (Foto: Pixabay) shih-wei

La psicología social también explica este fenómeno a través de las normas sociales descriptivas y la conocida Teoría de las ventanas rotas, popularizada por los criminólogos y científicos sociales James Q. Wilson y George L. Kelling.

Aquel principio sostiene que cuando un espacio público luce descuidado y nadie interviene, se envía un mensaje silencioso de abandono que “habilita” a otros a seguir ensuciando. Por el contrario, cuando una persona recoge un residuo frente a otros, ejerce una influencia social positiva: demuestra con hechos que ese lugar importa y activa la empatía de quienes observan, lo que genera un efecto contagio.

Cuando una persona recoge un residuo frente a otros, ejerce una influencia social positiva (Foto: Pixabay)

Los tres rasgos detrás de este hábito

Según los estudios sobre comportamiento proambiental, quienes realizan este gesto de forma habitual suelen compartir ciertas características:

Alta empatía cognitiva : Capacidad de ponerse en el lugar del otro (tanto de quienes disfrutarán del espacio limpio como de los trabajadores de limpieza urbana).

: Capacidad de ponerse en el lugar del otro (tanto de quienes disfrutarán del espacio limpio como de los trabajadores de limpieza urbana). Visión a largo plazo : Comprenden que una acción individual diminuta tiene un impacto acumulativo en la salud del ecosistema y la convivencia.

: Comprenden que una acción individual diminuta tiene un impacto acumulativo en la salud del ecosistema y la convivencia. Tolerancia a la frustración: En lugar de quedarse en el enojo o la queja por la falta de educación ajena, canalizan esa incomodidad en una acción concreta y resolutiva.

Los especialistas aclaran que este gesto ciudadano no reemplaza la obligación de quienes ensucian ni la responsabilidad del Estado en la gestión de residuos y provisión de cestos. Sin embargo, confirma que la forma en que tratamos los espacios compartidos es un reflejo directo de nuestro compromiso con los demás.