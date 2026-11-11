Los expertos en psicología coinciden: las personas que se desahogan con sus compañeros en el trabajo generan reducciones de bienestar y aumento de rumiación

Compartir preocupaciones, problemas personales o situaciones estresantes con compañeros de trabajo es una práctica habitual en el ámbito laboral. Aunque muchas personas consideran que hablar sobre sus dificultades ayuda a liberar tensiones, un estudio de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, reveló que desahogarse en el trabajo puede asociarse con una disminución del bienestar emocional y un aumento de los pensamientos negativos.

La investigación, publicada en la revista científica Emotion, analizó cómo las conversaciones personales entre empleados influyen en su estado de ánimo, sus niveles de energía y sus relaciones laborales. Los resultados demostraron que no solo importa qué información se comparte, sino también la intención detrás de esa conversación y la reacción de quien escucha.

“La gente pasa mucho tiempo hablando con sus compañeros de trabajo, pero sorprendentemente sabemos muy poco sobre cómo estas conversaciones afectan su vida interior. Nuestros hallazgos demuestran que compartir experiencias en el trabajo puede ser una poderosa fuente de conexión y energía, pero también puede tener consecuencias negativas”, afirmó Elizabeth Trinh, una de las autoras principales del estudio y candidata a doctora en Gestión y Organizaciones de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Las comunicaciones positivas en el ámbito laboral pueden ayudar a mantener un buen clima de trabajo y potenciar los objetivos (Foto: Pexels)

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron datos de dos estudios realizados en 2021 y 2023, en los que participaron más de 350 trabajadores adultos de Estados Unidos. En total, se recopilaron 26.324 registros sobre sus experiencias y conversaciones cotidianas. Los participantes debieron informar qué tipo de información compartían con sus compañeros, cuáles eran sus motivaciones, cómo reaccionaban las otras personas y qué emociones experimentaban después de cada intercambio.

Los modelos con desfase temporal mostraron que compartir información positiva y compartir información para conectar predijeron una mejora en el bienestar emocional, la energía laboral y la conexión a lo largo del tiempo, mientras que compartir información negativa y compartir información para desahogarse anticiparon reducciones en el bienestar emocional y aumentos en la rumiación.

Según el portal Psicología y Mente, la rumiación psicológica consiste en mantener pensamientos negativos de manera repetitiva, sobre todo relacionados con situaciones que generan preocupación, malestar o estrés. Este proceso puede dificultar que una persona deje de pensar en un problema incluso después de haber hablado sobre él. Algunas de las preguntas que suelen hacerse las personas en este estado son: “¿Por qué a mí?”; “¿Qué fue lo que hice mal?" o “¿Por qué siempre me pasa lo mismo?”.

¿Cómo afectan los comentarios negativos en el trabajo?

Otro de los hallazgos de la investigación estuvo relacionado con la importancia de sentirse escuchado y comprendido durante una conversación. Según los investigadores, cuando una persona compartía una experiencia emocional y recibía el apoyo que esperaba, solía experimentar una mejora en su estado de ánimo y una mayor sensación de cercanía con sus compañeros.

Por el contrario, cuando la respuesta no coincidía con sus necesidades, en especial si recibía menos contención de la esperada, se observaban asociaciones con un menor bienestar y una mayor tendencia a pensar repetidamente en situaciones negativas. “Estas discrepancias se producían aproximadamente en la mitad de los casos”, explicó Kathryn Schertz, coautora principal del estudio e investigadora postdoctoral en Psicología.