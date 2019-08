Un tweet se hizo viral en España y llegó a todo el mundo Crédito: Shutterstock

"Mis abuelos felicitandome sin saber usar WhatsApp es lo mejor que me ha pasado por mi cumpleaños", compartió en su cuenta de Twitter una chica española llamada Eva.

En estas notas de voz, los abuelos de la chica la felicitan por su cumpleaños pero todo se torna gracioso cuando no saben cómo grabarlos.

A lo largo de cinco audios, los abuelos de la chica intentan felicitar a su nieta pero en la gran mayoría solo se los escucha discutir sobre cómo hay que grabarlos.

"Felicidades, Eva. Que cumplas muchos. No sabemos cómo lo estamos haciendo porque yo creo que no lo hacemos bien. El otro día esto lo estaba haciendo y se movía. Se iba pa' allá. Ahora lo estoy apretando y no se va para allá", analiza la abuela.

No conforme, graban otro audio: "¡Pero esto no se mueve! Desliza para grabar". Con una voz risueña, Eva les responde que lo hicieron muy bien y les agradece los mensajes.

"¿Y ves cómo no se mueve nada? Yo estoy ahí apretando", comenta la abuela, mientras que el hombre agrega: "Desliza para cancelar".

Este tweet viral, que lleva acumulado un total de 21k de RT's y 105k de likes, tiene un final feliz. Más tarde, Eva compartió: "Les vi por la tarde y me vinieron a preguntar si lo habían hecho bien. Les dije que sí y les puse mi audio. Les hizo mucha ilusión escucharlo y ver que lo habían hecho bien. Mi abuela solo dijo: "menos mal joe yo le decía a tu abuelo que ya nos estábamos quedando seniles."