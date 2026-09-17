Los grafólogos están de acuerdo: “Si al terminar de firmar se envuelve la firma, estamos ante una personalidad que busca resguardarse”

La firma es uno de los rasgos más personales de la escritura. Algunas personas utilizan su nombre completo, otras apenas sus iniciales y también están quienes incorporan líneas, círculos o trazos difíciles de descifrar. Para la grafología, estos detalles pueden interpretarse como expresiones simbólicas de determinados aspectos de la personalidad.

Desde Grafoencasa, el sitio del Instituto Virtual de Grafología, un especialista explicó en un video cuáles son tres tipos de firmas que aparecen con frecuencia y qué significado les asigna esta disciplina. El primer diseño mencionado es la firma envuelta, es decir, aquella en la que el trazo final rodea parcial o completamente el nombre.

“Vamos a estar hablando de una personalidad que busca resguardarse, que en momentos de mucha presión, tensión, ansiedad o estrés busca aislarse del resto”, explicó el especialista.

Firma envolvente (Foto: Generada con IA)

El segundo caso es la rúbrica realizada antes de escribir la firma. Se trata de un primer trazo que funciona como una especie de base sobre la cual posteriormente se coloca el nombre o el resto de los movimientos. Según el grafólogo, este diseño se vincula con personas planificadoras, que prefieren preparar el terreno antes de avanzar. “Lo que buscan es liberar todas las piedras del camino antes de lanzarse hacia sus objetivos para asegurar un mayor porcentaje de éxito”, señaló.

Finalmente, aparece la firma cuyo último trazo se proyecta y termina en punta o “aguja”. Para la grafología, esta característica podría asociarse con una actitud defensiva más marcada cuando la persona se siente bajo presión.

“Acá lo que vamos a ver es una tendencia a la agresividad, sobre todo cuando la persona se siente acorralada. Se defiende, pone resistencias”, sostuvo. También relacionó este diseño con personas que pueden recurrir al sarcasmo, la ironía o respuestas mordaces como forma de defensa verbal.

¿Cómo reconocer a una persona narcisista por su firma?

En otro de los videos, el experto explicó cómo reconocer una personalidad narcisista a través de su firma. “Si bien la grafología no tiene capacidad de diagnóstico clínico, podemos relacionar tendencias y rasgos de la personalidad. Lo primero es la mayúscula sobrealzada, o sea, una mayúscula que mide más de cuatro veces el tamaño de la zona media del resto de la firma. Lo que vamos a ver acá es un muy elevado ideal del yo”, remarcó.

“Esta característica tiene que ver con la explotación interpersonal que tienen los narcisistas respecto de los demás. O sea, utilizan como un objeto, digamos, a las demás personas y las explotan sin ningún tipo de empatía ni remordimiento”, continuó desarrollando la idea.

¿Cómo reconocer una persona narcisista a través de su firma?

“Y este punto de la I en círculo, así como también el inflamiento en la zona superior, nos van a hablar de las fantasías exageradas que tienen los narcisistas. Ellos fantasean con poder, con brillantez, como si pudieran lograr todo y fueran los mejores del mundo”, concluyó.