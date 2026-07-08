Plan para el 9 de julio feriado: cómo funciona el recorrido de vinos por bares, restaurantes y vinotecas de San Telmo

La dinámica es simple: los participantes empiezan al mediodía en Grapin, dejan una seña por la copa oficial, reciben un mapa con las paradas y salen a recorrer bares, restaurantes y vinotecas del barrio. San Telmo se Copa cumple su primer año el 9 de julio con una propuesta que convirtió a un domingo por mes en una ruta de vinos por el Casco Histórico.

El circuito funciona como una caminata vínica por San Telmo. En cada parada hay etiquetas disponibles para llenar la copa y sommeliers que orientan la elección. La experiencia combina degustación, recorrido urbano y una red de espacios gastronómicos que se suman a la propuesta con vinos por copa y, en algunos casos, empanadas a precio especial.

Cómo funciona el recorrido

El punto de inicio es Grapin, el restaurante especializado en pastas y hongos que abrió en una casona de 1907 y desde donde nació la iniciativa Gentileza/San Telmo Se Copa

El punto de inicio es Grapin, el restaurante especializado en pastas y hongos que abrió en una casona de 1907 y desde donde nació la iniciativa. Allí se entrega la copa oficial de San Telmo se Copa y un mapa con las direcciones y horarios de los lugares participantes. También hay una versión digital que se puede escanear.

La primera copa se sirve en la vereda de Grapin, donde sommeliers presentan las etiquetas disponibles. Después, cada participante puede elegir su propio camino por el barrio y hacer refill en los distintos bares, restaurantes y vinotecas asociados.

La propuesta no exige seguir un orden único: el recorrido se arma según el interés de cada persona, la cercanía entre paradas y las etiquetas que quiera probar. Esa circulación es parte del espíritu del evento: recorrer San Telmo, descubrir lugares y brindar en distintos puntos del Casco Histórico.

Los lugares participantes

En cada parada hay etiquetas disponibles para llenar la copa y sommeliers que orientan la elección Gentileza/San Telmo Se Copa

Los espacios informados como parte del circuito son:

1853 The Wine Experience

Babel

Bardoteca

Blue Velvet

Café Los Ezeiza

Café Rivas

Che Malbec

Cienfuegos

Club Social Cambalache

Cosecha

Gibraltar

Grapin

Hiro

La Carbonera

La Uvateca

Lilith Vino

Lomond

Pes Gastrobar

Ray Wine Bar

Soda Pizza

Valthi

Vinotango

Wine Window

Fedro

Bruce Wine

Indochina

Cuánto cuesta

Seña para copa y mapa: $10.000 en efectivo.

$10.000 en efectivo. Refill de vino: $6000 por copa.

$6000 por copa. Empanadas: entre $3000 y $3200.

La idea detrás de San Telmo se Copa

La experiencia combina degustación, recorrido urbano y una red de espacios gastronómicos que se suman a la propuesta con vinos por copa y, en algunos casos, empanadas a precio especial Gentileza/San Telmo Se Copa

San Telmo se Copa nació en julio de 2025 por iniciativa de Lenny Lennon, dueño de Grapin, neozelandés criado en Londres, gastronómico y vecino de San Telmo desde hace casi dos décadas. La propuesta surgió de una consigna concreta: que los vecinos y visitantes pudieran tomar vino en las calles, cruzarse, conocerse y, al mismo tiempo, fortalecer una red entre gastronómicos de la zona.

Desde entonces, la movida se realiza un domingo por mes, con o sin sol. En la última edición, participaron más de 1200 personas y se sirvieron unas 800 botellas.

Cuándo y dónde es San Telmo se Copa