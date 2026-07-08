Gatos naranjas: por qué su patrón de pelaje esconde el secreto de su personalidad

Existe una creencia popular muy extendida que sugiere que los gatos de color naranja poseen una personalidad más amigable y cercana que el resto. Lejos de ser solo una cuestión de azar, esta percepción tiene un fundamento técnico que combina la genética y la observación del comportamiento animal. Según el veterinario Carlos Gutiérrez, la respuesta se encuentra en el patrón de su pelaje, ya que casi la totalidad de estos felinos son, desde un punto de vista biológico, gatos atigrados. Esta condición particular, que a menudo pasa inadvertida para los cuidadores, es la que termina por definir ese vínculo estrecho y familiar que tanto caracteriza a estos ejemplares.

El especialista explica que el patrón atigrado no siempre se manifiesta mediante rayas evidentes en todo el cuerpo, como suele imaginarse en razas como el bengalí o el abisinio. En muchos gatos de color naranja, crema o gris, estas marcas presentan una sutileza mayor, escondiéndose en áreas específicas como la cara, las patas o la cola. De hecho, es muy frecuente que los dueños ignoren la verdadera naturaleza de su mascota al percibir un pelaje de color uniforme. Sin embargo, al observar con detenimiento, es posible identificar esas franjas características que responden a una misma base genética, lo que consolida el perfil de un animal orientado al contacto humano.

Los gatos naranjas suelen ser asociados con un carácter más cercano y afectuoso (Foto: FreeP¡CK)

“Casi todos los gatos naranjas son en realidad atigrados y eso los hace ser muy familiares”, aseguró Carlos Gutiérrez al respecto de esta correlación entre el fenotipo y la conducta social de estos animales. La literatura felina suele asociar el patrón atigrado con una mayor disposición a convivir en grupos y buscar activamente la interacción con sus cuidadores. Esta tendencia a la sociabilidad se manifiesta en el día a día a través de hábitos como la búsqueda de compañía constante y un disfrute evidente de la vida hogareña en familia.

No obstante, la ciencia veterinaria es prudente al momento de generalizar. Aunque existe una tendencia observable, el color del pelo no actúa como un determinante absoluto del temperamento. Al respecto, el profesional advierte: “No se debe juzgar a un gato únicamente por su aspecto”. El carácter real de un felino es el resultado de un entramado complejo de factores, donde la genética se entrelaza inevitablemente con los procesos de socialización y el entorno específico en el que se desarrolla desde sus primeros meses de vida. Por ende, estas características deben interpretarse como tendencias generales y no como una regla inamovible.

Los expertos analizan si el color de su pelaje tiene relación con los rasgos de su personalidad Pexels

Finalmente, sobre la curiosa y frecuente marca en forma de letra “M” que suele aparecer en la frente de estos gatos, Gutiérrez aclara que no tiene ningún origen místico o especial. Se trata, simplemente, de una consecuencia lógica de la distribución del color determinada por su código genético, un detalle estético que completa la fisonomía de estos animales, cuya popularidad en los hogares sigue creciendo a medida que se comprende mejor su origen y sus particulares formas de relacionarse.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA