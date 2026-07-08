Sabores de la Patria, el festival gastronómico dedicado a la cocina tradicional de la Argentina, tendrá una nueva edición este jueves 9 y viernes 10 de julio, de 12 a 20, vuelve al Hipódromo de Palermo. La entrada será libre y gratuita.

Sabores de la Patria, con entrada gratis: cuándo y dónde es el festival de cocina con asado, locro y pastelitos

La propuesta reúne puestos de comida, foodtrucks, restaurantes y cocineros vinculados con los sabores populares y regionales del país. Habrá asados, locro, empanadas, platos de bodegón, picada criolla, guisos, humitas, tamales, dulces típicos y mercado de productores, en el marco de una nueva celebración patria.

Cuándo y dónde es Sabores de la Patria

El festival se realizará durante dos jornadas:

Fecha: jueves 9 y viernes 10 de julio

jueves 9 y viernes 10 de julio Horario: de 12 a 20

de 12 a 20 Lugar: Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo

Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo Entrada: libre y gratuita

Qué se puede comer en la feria

Entre las opciones saladas se podrán encontrar carnes asadas, locro, empanadas, carbonada, picada criolla, guiso de lentejas, humitas, tamales, pastel de papas, quesos y embutidos de campo Gentileza/Sabores de la Patria

La feria estará enfocada en platos representativos de distintas regiones de la Argentina, cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa de gobierno porteño que busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina. Entre las opciones saladas se podrán encontrar carnes asadas, locro, empanadas, carbonada, picada criolla, guiso de lentejas, humitas, tamales, pastel de papas, quesos y embutidos de campo.

También habrá protagonismo de las carnes: achuras, asado de tira, bondiolas, matambre, bife de chorizo, entraña, vacío y cordero.

Para el momento dulce, la propuesta incluirá mazamorra, flan, postre vigilante, colaciones, quesillo de cabra con miel de caña, arroz con leche, panqueques, alfajores regionales, pastelitos, buñuelos, churros y chocolate caliente.

Además, Sabores de la Patria contará con un mercado de productores, con alimentos de distintas regiones: quesos, embutidos, aceites, condimentos, aderezos, panificados, yerba mate, dulce de leche y mermeladas.

Recomendados salados

Habrá una gran variedad de sándwichs Gentileza/Sabores de la Patria

Entre los platos recomendados de esta edición figuran:

Locro criollo con grasita colorada , en Flama

, en Flama Humita en chala , en El Hornero ($18.000)

, en El Hornero ($18.000) Empanadas tucumanas de carne, humita o cebolla caramelizada, en La Leñita

de carne, humita o cebolla caramelizada, en La Leñita Guiso carrero al disco , en Jordanas ($17.000)

, en Jordanas ($17.000) Chorizo a la pomarola , en Fierro ($14.000)

, en Fierro ($14.000) Estofado de cordero con papines andinos , en Tres Fuegos ($18.000)

, en Tres Fuegos ($18.000) Choripán puro cerdo con chimi y criolla , en Lo de Gauna ($12.000)

, en Lo de Gauna ($12.000) Sándwich de milanesa , en Sanguchero: 10 cm ($13.000) y 20 cm ($19.000)

, en Sanguchero: 10 cm ($13.000) y 20 cm ($19.000) Vacío ahumado en pan flauta , en Club Asador ($23.000)

, en Club Asador ($23.000) Locro , también en versión vegana y presentado en pan ahuecado de campo, en Viento del Norte

, también en versión vegana y presentado en pan ahuecado de campo, en Viento del Norte Tapa de asado curada y ahumada a leña , con criolla y mayonesa de chimi, en No Es Soberbia ($20.000)

, con criolla y mayonesa de chimi, en No Es Soberbia ($20.000) Guiso de osobuco , en La Tranquera ($22.000)

, en La Tranquera ($22.000) Costilla , en Todo Brasas ($38.000)

, en Todo Brasas ($38.000) Bondiola con tomates asados y criolla , en Shappa

, en Shappa Empanadas de hongos al Malbec , en Tuma

, en Tuma Guiso de lentejas con cordero , en 1980 Parrilla de Culto ($15.000)

, en 1980 Parrilla de Culto ($15.000) Sándwich de osobuco desmenuzado , en 1980 Parrilla de Culto ($18.000)

, en 1980 Parrilla de Culto ($18.000) Sándwich de asado costillar , en Asado Campero ($45.000)

, en Asado Campero ($45.000) Bife a la criolla , en La Magia del Flaco ($22.000)

, en La Magia del Flaco ($22.000) Asado banderita, en Los Platitos ($23.000)

Dulces típicos y postres

Pastelitos en Sabores de la Patria Gentileza

La parte dulce también tendrá presencia con clásicos de feria, panadería y repostería regional:

Arroz con leche especiado con naranja y cardamomo , en Flama ($6000)

, en Flama ($6000) Pastelitos de membrillo o batata , en La Magia del Flaco ($3500)

, en La Magia del Flaco ($3500) Churros con dulce de leche , en Two Churros

, en Two Churros Flan casero , en El Hornero ($5000)

, en El Hornero ($5000) Brownie patagónico , en Julieta Harari ($8000)

, en Julieta Harari ($8000) Chocolate caliente con pastelitos y/o churros , en Viento del Norte

, en Viento del Norte Chocolate artesanal , en Isla Negra

, en Isla Negra Cuchareable de chocotorta , en Julieta Harari ($9500)

, en Julieta Harari ($9500) Alfajores y dulce de leche , en La Vaca Lechera de San Telmo

, en La Vaca Lechera de San Telmo Dulces regionales y chocolates artesanales, en Yemas del Uruguay

Precios y entrada

La entrada será libre y gratuita. En la selección de recomendados informada, los platos salados con precio van desde $12.000, como el choripán puro cerdo de Lo de Gauna, hasta $45.000, como el sándwich de asado costillar de Asado Campero.

Entre las opciones dulces con valores informados, habrá pastelitos desde $3500, flan casero a $5000, arroz con leche a $6000, brownie patagónico a $8000 y cuchareable de chocotorta a $9500.

BA Capital Gastronómica

Sabores de la Patria cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa de gobierno que busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina. La iniciativa apunta a potenciar la actividad económica a través del desarrollo gastronómico porteño, la generación de empleo y la promoción de políticas alimentarias sostenibles.