Los ojos, los nuevos protagonistas del cuidado corporal

Con el rostro semicubierto por el tapabocas, la mirada cubra valor en el encuentro con el otro Fuente: LA NACION

Hagámos un paréntesis con eso de que la mirada es el espejo del alma. Es verdad absoluta, pero con la cara tapada gracias al tapabocas universal y obligatorio, los ojos hablan y las arrugas irrumpen no siempre de manera romántica. Y sí, a boca tapada el objetivo está puesto en la mirada. Si bien es cierto que la belleza está en lo que uno transmite, también sabemos que ante una sonrisa censurada por barbijo, los ojos hablan y muestran la verdad.

Tal vez estemos lejos de hacernos una blefaroplastia aunque nuestros párpados no den más. A lo mejor superaremos la expresión triste con unos pinchazos de bótox y algunos toques de fillers de ácido hialurónico. El doctor Joaquín González Bartalay, oftalmólogo del Hospital Italiano, habla del boom de los tratamientos no invasivos que tienen como objetivo relajar miradas y reflejar relax. "En medio de la pandemia hay muchísimas consultas. La gente se ve mal, se siente avejentada por el cansancio de los monitores y el estrés. Por lo tanto consultan y se animan a un cambio".

La doctora Griselda Seleme, cirujana plástica, cree que la pandemia liberó a cierto grupo de mujeres que antes dudaban a la hora de sumergirse en tratamientos de este tipo. "La verdad es que no están gastando en carteras ni en ropa. No están viajando, no hay fiestas ni situaciones donde mostrarse. Están cansadas, se miran mil veces al espejo y no se reconocen. Es el momento ideal para animarse a incursionar en tratamientos no invasivos, que tienen resultados al instante (chau patas de gallo y arrugas del entrecejo). Es importante aclarar que sólo lo hacemos con turnos previos y que el paciente debe venir sin acompañante; que exigimos higiene del calzado en las alfombras sanitizantes, tomamos la temperatura y entregamos a cada persona un kit descartable con todos los accesorios para la estadía en nuestra clínica".

Para una mirada estupenda no es sólo cuestión de luchar con las arrugas sino lograr ojos hidratados (gotas para evitar rojeces y sequedades), pestañas cuidadas y cejas acordes. Regina Kuligovsky, maquilladora y empresaria, siempre puso el acento en las cejas. "Sin dudas son el delineado ideal de la mirada. Lo mismo sucede con las pestañas. Hoy, con la boca tapada, existe una gran necesidad de pintarlas y lucirlas sanas, espléndidas y voluminosas. Tal vez la mujer diga: okey, no me puedo vestir demasiado pero sí puedo arreglar mejor mis ojos".

En la misma línea, Karina Cots hace lifting de pestañas con su herramienta fetiche que es el bigudí flexible. "La magia está en que las pestañas se arquean y levantan bien desde la raíz, por lo tanto luego, al maquillarlas, se amplía un montón la mirada", explica.

Pantalón pijama, básicos de algodón, lo que llaman home wear. El pelo nutrido y lo más digno posible. El rostro fresco. Ese es el deseo de cuarentena. Ser naturales(o parecerlo) y prepararnos para lo que se viene. Porque apenas se abran las barreras...ahí sí. A resetear looks y brillar con todos estos experimentos adquiridos. Que no son gratis, pero alimentan el espíritu post bajón de meses puertas adentro.