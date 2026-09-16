Los psicólogos coinciden: las personas que prefieren mandar mensajes antes que llamar no lo hacen por ansiedad

El mito que vincula el rechazo a las llamadas telefónicas con la timidez o la ansiedad social carece de sustento científico sólido. La preferencia por la comunicación escrita mediante mensajes de texto responde a razones operativas y funcionales. Un estudio publicado en Communication Reports explica que la facultad de pensar, editar y seleccionar el momento oportuno para responder otorga al emisor una sensación de control sobre la conversación que la llamada telefónica, por su naturaleza sincrónica y demandante, no ofrece.

La comunicación telefónica exige un procesamiento mental veloz, donde el cerebro debe escuchar, procesar, formular respuestas y regular el tono de voz de manera simultánea. Según la experta Gulshan Rahman, esta multitarea cognitiva genera un agotamiento mental significativo. Para muchas personas, la escritura permite preservar la claridad y la profundidad del pensamiento. La posibilidad de corregir, borrar o esperar unos minutos antes de emitir una respuesta convierte al chat en una herramienta superior para quienes priorizan la precisión sobre la inmediatez del contacto oral.

Muchas personas prefieren mensajear porque les da una sensación de control sobre la conversación Shutterstock - Shutterstock

Investigaciones publicadas en CyberPsychology & Behavior reafirman que la controlabilidad del mensaje es un factor decisivo. La posibilidad de preparar la comunicación antes del envío reduce la presión social. No obstante, la ciencia matiza esta realidad. Un trabajo de la National Library of Medicine sobre personas con niveles elevados de ansiedad social demostró que los efectos emocionales negativos y positivos persisten independientemente del medio utilizado. Las personas con ansiedad social alta experimentan deficiencias emocionales similares tanto en chats como en conversaciones cara a cara, lo cual desmiente la creencia de que lo digital proporciona una seguridad emocional garantizada.

La cultura de los nativos digitales refuerza este fenómeno, ya que los jóvenes adultos integran la tecnología en sus vínculos desde etapas tempranas. Estudios realizados con universitarios por Computers in Human Behavior indican que el mensaje de texto constituye el medio preferido para fortalecer lazos sociales existentes. Esta tecnología no busca sustituir la conexión humana, sino adaptarla a las nuevas estructuras sociales. La asincronía del texto habilita la multitarea comunicativa sin interrumpir el flujo de las actividades cotidianas de los interlocutores.

La posibilidad de responder cuando uno quiere da una sensación de "libertad"

La teoría de la riqueza de los medios sugiere que la comunicación cara a cara aporta señales no verbales, como sonrisas y gestos, que enriquecen el vínculo. Sin embargo, los usuarios se adaptan al entorno textual mediante señales digitales como emojis, risas escritas o el uso de mayúsculas. Estos recursos actúan como indicadores de afiliación que ayudan a transmitir afecto en ausencia de presencia física. A pesar de estos avances, los estudios experimentales indican que el vínculo subjetivo entre amigos cercanos es superior en situaciones presenciales o mediante videollamadas en comparación con el texto plano. La eficacia comunicativa mejora cuando el canal permite mayor riqueza sensorial.

Es fundamental diferenciar la preferencia de comunicación con el aislamiento, ya que quienes eligen el texto priorizan la claridad y la calidad de su expresión. La inmediatez de la voz no equivale a la autenticidad del contenido, sino que el usuario moderno busca optimizar su tiempo y evitar el costo cognitivo que supone atender llamadas no planificadas. Esta conducta refleja una forma de gestión de los recursos atencionales del individuo contemporáneo.

Una de las razones detrás de la preferencia por no atender una llamada está en evitar el costo cognitivo Freepick

Finalmente, el uso excesivo de redes sociales puede ser contraproducente: un estudio de la National Library of Medicine sobre adultos jóvenes reveló que el tiempo diario dedicado a estas plataformas se asocia negativamente con el apoyo emocional percibido. Existe una posible hipótesis de desplazamiento, donde el tiempo en el entorno virtual resta espacio a interacciones presenciales de mayor calidad. El equilibrio entre el control que brinda la mensajería y la necesidad humana de conexión real constituye el desafío principal de las nuevas generaciones. La tecnología evoluciona rápido, pero la biología social del ser humano permanece atada a sus raíces evolutivas.