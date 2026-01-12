Una experta en IA alerta sobre por qué no deberías rechazar una llamada telefónica: “Saben que estás activo”
Enterate qué peligro puede surgir al momento de cancelar un llamado y por qué tendrías que tomar una alternativa poco “alegre”
- 2 minutos de lectura'
Las llamadas telefónicas de números no deseados y a cualquier hora del día suelen interrumpir con promociones, posibles estafas y hasta encuestas irrelevantes. El común de las personas suele cancelar automáticamente la comunicación y continúa con su vida. Sin embargo, una experta en Inteligencia Artificial advirtió que esto podría ser un grave error y podría traer aparejado una consecuencia peor.
La divulgadora Nona IA, conocida en la red social X por compartir contenido de utilidad para los usuarios y enseñanzas útiles sobre aplicaciones, informó que rechazar una llamada posiblemente de spam no evita que en el futuro vuelvan a intentar comunicarse, ya que “ellos saben que estás activo”. A partir de ahí los contactos se “multiplican”. Recordá que este tipo de automatizaciones registran así tu presencia e insisten en los próximos días.
La experta señaló que en el mundo del call center se presta atención a cualquier reacción de parte del interlocutor. Si canceló el llamado, si atendió y colgó, si tenía dudas o si dejó sonar el teléfono móvil. Por lo tanto, indicó una de las reglas de ciberseguridad más claras: “Cuanto menos interactúes con una llamada sospechosa, menos pistas das y menos oportunidades ofrecés para que te vuelvan a meter en un embrollo”.
Otro tip a tener en cuenta es el hecho de controlar dónde se deja registro de nuestro número de celular, ya que puede circular en la web por diferentes sitios que más tarde se filtran y recaen en compañías que se comunican vía llamado para ofrecer un producto.
¿Qué hacer entonces?
La experta remarcó que lo mejor es no devolver la llamada. Tampoco hay que cancelarla. Simplemente, es cuestión de aguantar el sonido por unos segundos y luego esperar a que cuelgue. Además, evitá devolver llamadas a números desconocidos o “negociar” con robots. No debés pulsar teclas para “aparentemente” darte de baja, ni permitir videollamadas o grabaciones de pantalla.
Otras noticias de Tecnología
Tecnología. Amazon se suma a la tendencia de los televisores artísticos y lanza su versión por menos de 900 dólares
Importante. Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp y qué hacer para evitar hackeos
Fue la residencia del general Justo José de Urquiza. La historia detrás de una casa con historia: asesinaron a un caudillo y fue la primera en tener agua corriente
- 1
La nueva aspiradora robot de Roborock combina ruedas y patas para subir escaleras y desniveles
- 2
CES 2026: así son los procesadores Intel Core Ultra 3, los primeros con nodo 18A de la compañía
- 3
Mercado Pago presenta su asistente financiero basado en inteligencia artificial
- 4
El apagón de internet en Irán tiene a Starlink como víctima inesperada