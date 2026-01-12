Una experta en IA alerta sobre por qué no deberías rechazar una llamada telefónica: “Saben que estás activo”

Las llamadas telefónicas de números no deseados y a cualquier hora del día suelen interrumpir con promociones, posibles estafas y hasta encuestas irrelevantes. El común de las personas suele cancelar automáticamente la comunicación y continúa con su vida. Sin embargo, una experta en Inteligencia Artificial advirtió que esto podría ser un grave error y podría traer aparejado una consecuencia peor.

La divulgadora Nona IA, conocida en la red social X por compartir contenido de utilidad para los usuarios y enseñanzas útiles sobre aplicaciones, informó que rechazar una llamada posiblemente de spam no evita que en el futuro vuelvan a intentar comunicarse, ya que “ellos saben que estás activo”. A partir de ahí los contactos se “multiplican”. Recordá que este tipo de automatizaciones registran así tu presencia e insisten en los próximos días.

Una experta en IA que es viral en X explicó que rechazar las llamadas de teléfono celular simplemente acciona un patrón para que te llamen más seguido (Fuente: X/Nona_xai)

La experta señaló que en el mundo del call center se presta atención a cualquier reacción de parte del interlocutor. Si canceló el llamado, si atendió y colgó, si tenía dudas o si dejó sonar el teléfono móvil. Por lo tanto, indicó una de las reglas de ciberseguridad más claras: “Cuanto menos interactúes con una llamada sospechosa, menos pistas das y menos oportunidades ofrecés para que te vuelvan a meter en un embrollo”.

Otro tip a tener en cuenta es el hecho de controlar dónde se deja registro de nuestro número de celular, ya que puede circular en la web por diferentes sitios que más tarde se filtran y recaen en compañías que se comunican vía llamado para ofrecer un producto.

Rechazar una llamada de spam puede provocar una cascada de nuevos intentos, lo mejor es que dejes sonar el celular (Fuente: Pexels)

¿Qué hacer entonces?

La experta remarcó que lo mejor es no devolver la llamada. Tampoco hay que cancelarla. Simplemente, es cuestión de aguantar el sonido por unos segundos y luego esperar a que cuelgue. Además, evitá devolver llamadas a números desconocidos o “negociar” con robots. No debés pulsar teclas para “aparentemente” darte de baja, ni permitir videollamadas o grabaciones de pantalla.